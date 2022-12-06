Вместо четырёх экзаменов – два. В Минобре разъяснили новшества вступительной кампании

Новости Беларуси. Министерство образования разъяснило новшества предстоящей вступительной кампании. Изменятся не только правила приема в вузы, но и порядок сдачи выпускных экзаменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоговая аттестация выпускников пройдет в новом формате: как содержательном, так и организационном.

Вместо четырех экзаменов – два, которые пройдут в форме тестов. Сдавать испытания абитуриенты будут в специально организованных пунктах. Всего по стране их будет открыто более 90. Там же можно будет сдать необязательный экзамен в форме ЦТ, который нужен им для поступления в профильный вуз. При этом значительно расширены возможности поступления в университеты без экзамена или вне конкурса для одаренной молодежи. В числе льготников победители областных, международных и университетских олимпиад, выпускники Национального детского технопарка и медалисты (на отдельные специальности).

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Принципиальный момент – это введение внутреннего устного экзамена для тех ребят, который поступают на целевую форму подготовки. Потому что как раз таки именно в виде устного экзамена – те ребята, которые должны быть больше всего мотивированными. А целевики именно такими и являются, потому что еще фактически со школьной скамьи они уже знают, на какое предприятие, в какую организацию они придут работать. И как минимум 5 лет своей профессиональной деятельности после окончания учреждения высшего образования они свяжут.