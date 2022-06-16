«Азовсталь» глазами Азарёнка. Как на самом деле проходила осада Мариуполя?
Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск. Эти слова сейчас знают во всем мире. 8 лет майданная хунта устраивала геноцид народа Донбасса. Когда шансов на мирное урегулирование не осталось, Россия начала специальную военную операцию. «Азовсталь» – западная пропаганда активно пыталась сравнить эти страшные катакомбы с Брестской крепостью. Что же там было на самом деле?
В программе Новости «24 часа» на СТВ новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник»
Григорий Азаренок, СТВ:
Несколько месяцев в подземельях этого завода находились неонацисты «Азова». Они взывали к Папе Римскому, ко всем геям «Евровидения», Илону Маску, но никто не помог. И потом по этому самому мосту несломленные «захистники» сдавались союзным войскам. Говорят, очень много оставили они здесь мин, снарядов, растяжек, готовились к длительно обороне. Но мы помним приказ президента России Владимира Путина окружить и не штурмовать.
И действительно – расчет оказался верным: крысы не выдержали, Запад не помог и они вышли на свет. Сейчас, как мы помним, пропаганда Зеленского утверждала, что это была спецоперация по эвакуации – сейчас они «эвакуированы» в СИЗО России и народных республик.
Они все были полностью, абсолютно подавлены, понимали сложившуюся ситуацию, понимали, что их бросили, что товарищ Зеленский так и не смог оказать им никакую поддержку. И в сложившейся безвыходной ситуации они приняли единственно верное решение – сохранить свою жизнь и жизни товарищей. Среди них находилось очень много раненых, в том числе люди, которые нуждались в серьезной медицинской помощи, которую они незамедлительно получили.
– Иностранцы, иностранные наемники какие-то были?
– Да, среди них были люди, которые владели иностранными языками. В настоящее время принадлежность к иностранным государствам устанавливается соответствующими структурами путем отправки запросов в МИД и установления их полной персональной личности.
Григорий Азаренок:
Пропагандисты «укрорейха» очень любили сравнивать «Азовсталь» и Брестскую крепость, но на самом деле никакого героического духа здесь нет. Пообещав оставаться до конца, «захищати», сражаться, они выползли и сдались в плен. Поэтому пропагандистский миф о героическом «Азове» и «Азовстали» был полностью разрушен. Впрочем, как и этот завод, который еще с 2014 года готовился как масштабный укрепрайон.
Кому поклонялись «азовцы» и что за знаки оставили после себя на развалинах комбината? Подробнее здесь.