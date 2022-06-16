Проклятое место. Кому поклонялись «азовцы» и что за знаки оставили после себя на развалинах комбината?

Мариуполь, Мелитополь, Донецк, Луганск. Эти слова сейчас знают во всем мире. 8 лет майданная хунта устраивала геноцид народа Донбасса. Когда шансов на мирное урегулирование не осталось, Россия начала специальную военную операцию. «Азовсталь», западная пропаганда активно пыталась сравнить эти страшные катакомбы с Брестской крепостью. Что же там было на самом деле? В программе Новости «24 часа» на СТВ новый документальный проект Григория Азаренка «Донбасский дневник»

Григорий Азаренок, СТВ:

Похоже, нескучно здесь было нацистам из «Азова». Все стены они разрисовали своими знаками. Мы уже показывали один из них, он символизирует террористическое формирование. Ну а здесь уже совершенно откровенно молнии СС. Похоже на то, что они проводили какие-то странные ритуалы, обряды, призывали каких-то своих рунических богов из Вальгаллы помочь им. Но все было тщетно. Пришлось сдаваться.

Григорий Азаренок:

Вся мировая публика – просвещенная, толерантная, всех цветов радуги, восхваляла это подразделение. Но вот мы видим: 14/88. Это знаменитая числовая аббревиатура, обозначающая «Адольф Гитлер». Но очень много любопытных деталей. Например, вот там они играли в дротики с портретом Зеленского. Покажем отдельно. И вот там написано «Зеленский – здрадник». То есть «гетьмана», «головнокомандуючего» батальон «Азов» не очень-то сильно и уважал здесь.

Здесь представлены западные образцы вооружения, которые активно поставлялись бойцам «Азова», националистического подразделения. Это уже использованное. Просто сюда стянули, сложили. Является явным подтверждением того, что Запад активно спонсировал вот эту террористическую организацию.

– А знаки на стенах – они какие-то здесь ритуалы проводили?

– Не исключено. Дело в том, что эти знаки нанесены по всей территории бункера, и есть такое предположение, что они использовали, создали свою псевдорелигию, которой и поклонялись.

Григорий Азаренок:

Протес [Роман Протасевич – прим.ред.], привет! Как дела? Видим, что тебя здесь почитали, твое изображение вдохновляло нацистов из «Азова». Но даже это им не помогло. Но все-таки, знаешь, как хорошо, что все-таки сел тот злосчастный самолет. Был бы ты сейчас здесь, неизвестно, что бы с тобой сделали эти националисты. И дальше отдыхал бы в СИЗО Ростова. Тот самый выпуск журнала «Черное солнце». Это периодика «Азова». И тот самый известный кадр с Романом Протасевичем, когда он там строился вместе с националистами, с нацистами на агитационный плакат. Ну что, привет, Протес!