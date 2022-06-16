Тандем живописи и флористики. В Минске проходит уникальный в своём роде «Пионовый фест»

Новости Беларуси. «Пионовый фест» проходит в галерее «Артель». Здесь горожане могут увидеть их многочисленные сорта, выращенные белорусскими селекционерами, вдохнуть их аромат и прекрасно провести досуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске это первая белорусская выставка цветов из частных коллекций. Проект не имеет аналогов в белорусской выставочной практике. Каждый день работы фестиваля организаторами добавляются новые сорта по мере их цветения. Поток посетителей очень большой. Особенно много тех, кто интересуется цветоводством. Привлекает минчан и необычайная красота, и запах. Идея организовать такой проект пришла от сообщества любителей пионов. Всего «Пионовый фест» в Минске длится неделю. Посетить выставку в художественной галерее «Артель» можно по 19 июня с 12:00 до 20:00.

Пионы это такие для нашей местности особенные цветы, очень красивые, пышные, и пора пионов всегда очень долгожданная. Поэтому побывать на такой выставке, посмотреть на многие разновидности этих цветов – это удача.

Виктория Кукишева, координатор выставки:

Экспозиция включает более 100 сортов пионов, которые были привезены из всех регионов Беларуси от наших белорусских коллекционеров-селекционеров. Такие интересные названия имеют пионы, как Скарлетт О’Хара, Денди Ден, Биг-Бен – очень много интересных названий, красивых, звучащих. В наших залах поддерживается комфортная для цветов температура в районе 16-17 градусов.