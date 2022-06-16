«Он обслуживает жителей не только нашего района». Кабинет компьютерной томографии открыли в Молодечно
Новости Беларуси. В поликлинике № 1 Молодечно открыли кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это третий такой аппарат в городе. Компьютерная томография – один из ведущих методов диагностики, позволяющий выявлять патологические изменения на ранней стадии. Еще 17 лет назад в столичном регионе был только один такой аппарат.
Подробнее Юлия Прима.
Увеличить возможности специалистов и отличный шанс для пациентов выявить заболевание на ранней стадии – это все про КТ. Ведущий метод диагностики. В основе исследований – рентгенологическое излучение. Процедура быстрая и безболезненная.
Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:
Молодечненский район обслуживает порядка 134 тысяч человек – это город и район. На базе нашей центральной районной больницы располагается, уже сформирован и функционирует межрегиональный центр специализированной медицинской помощи. Он обслуживает жителей не только нашего района, но и Мядельского, Воложинского, Вилейского – это более 254 тысяч человек.
Зиновий Гозман, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Разработана и успешно действует концепция межрайонных территориальных специализированных центров. У нас есть опорные больницы: Молодечно, еще есть Борисов, Солигорск. И центральный район – это Боровляны. В каждой такой больнице есть КТ, МРТ, ангиограф. То есть больницы работают на уровне области. Пациентам этого региона и близлежащих не надо ездить за высокотехнологичными исследованиями в Боровляны и в Минск.
Подробности в видеоматериале.