«Он обслуживает жителей не только нашего района». Кабинет компьютерной томографии открыли в Молодечно

Новости Беларуси. В поликлинике № 1 Молодечно открыли кабинет компьютерной томографии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это третий такой аппарат в городе. Компьютерная томография – один из ведущих методов диагностики, позволяющий выявлять патологические изменения на ранней стадии. Еще 17 лет назад в столичном регионе был только один такой аппарат. Подробнее Юлия Прима.

Увеличить возможности специалистов и отличный шанс для пациентов выявить заболевание на ранней стадии – это все про КТ. Ведущий метод диагностики. В основе исследований – рентгенологическое излучение. Процедура быстрая и безболезненная.

Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:

Молодечненский район обслуживает порядка 134 тысяч человек – это город и район. На базе нашей центральной районной больницы располагается, уже сформирован и функционирует межрегиональный центр специализированной медицинской помощи. Он обслуживает жителей не только нашего района, но и Мядельского, Воложинского, Вилейского – это более 254 тысяч человек.