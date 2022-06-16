В Беларуси началась акция «Дорогами мужества и стойкости». Вот что о ней рассказал Вадим Гигин

Магистральной линией станет история Великой Отечественной войны. Новый проект – это продолжение хорошей традиции проводения диалоговых площадок. В 2021 году таких общественных дискуссий было свыше тысячи, а в этом встреч будет еще больше. «Дорогами мужества и стойкости» – ответ на гражданский запрос. В планах как личные, так и онлайн встречи. Акцент на откровенный и прямой разговор.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы думали, как организовать в эту декаду (на самом деле, чуть больше получается – с 20 июня по 3 июля), и решили взять за основу очень хорошую нашу традицию, традицию суверенной Беларуси. Был указ Президента 2004 года об учреждении вымпела – такой награды – городам мужества и стойкости. Там не только города, но и другие населенные пункты. Всего их 27. В разных областях. Мы таким образом можем организовать встречи в различных уголках Беларуси. И безусловно не забудем город Минск, который город-герой. Здесь тоже пройдут эти встречи.