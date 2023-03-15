Азарёнок о Лукашенко: «Он зовёт к миру, как может звать только абсолютно сильный и уверенный в себе воин»

Зачистка экстремистов вызвала настоящую панику среди организаторов гибридной войны против Беларуси. Силовики отрабатывают всех, причастных к экстремистской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние корни антибелорусского мятежа вырываются. Почему это необходимо? Кому как не тем, кто прошел через ад войны, знать это. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Процитируем современного философа. Андрей Фурсов о дне текущем. «Коричневая идея» в современном мире работает на создание того строя, который отрицает человеческое в человеке. В этом отношении Гитлер пришел рано. Потому что у него не было технических средств превратить человека в скотину. Когда он говорил, «я освобождаю вас от совести», он шел в эту сторону, но у него не было того, что есть у Шваба и компании». Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Александр Лукашенко выстроил модель жизни, при которой человека зовут наверх. К творчеству, к достижениям, к звездам, к науке, к тому, что называется из царства необходимости в царство свободы. Об этом говорит все – Минск в зелени и храмах, реальное производство, ориентация бизнеса не на грязные спекуляции, а на созидание, забота о малоимущих, жертвенность и героизм людей в погонах. Он отдает всего себя служению Родине. Он великодушен, он прощает, он зовет к миру, как может звать только абсолютно сильный и уверенный в себе воин и лидер. Но кто-то упорно желает оставаться скотиной. Не все. Меньшинство. Уже и так уговаривали. И комиссия, и амнистия, и диалоги. А вы, падлы жвачные, все равно блеять. Все равно нацистские брошюрки и онучи дома хранить. Все равно эрегировать на шевеление гнили из-за рубежа. Ну что ж. Со скотиной, как со скотиной. К вам идут. Не блейте. Пора валить.

Григорий Азаренок:

Великий пост – время уборки. Капитальной. Выдраить стекла, вынести мусор и сжечь его. До сих пор – постики. До сих пор в культурке гадят. До сих сидят под плинтусом, в одной части агремана храня нацистскую онучу. До сих пор готовы инструкциям экстремистов следовать. Это не чистка. Это не репрессии. Не стоните. Это пасхальная уборка. Распахивайте окна. Дует свежий ветер возмездия и справедливости. Азаренок о ДНР: бесконечная канонада, смерти детей. Вы этого хотите здесь – никто не позволит! И за рубежом не спрячетесь, самки и самцы козлов. Вы перешли не просто красные линии. Вы попрали все, что могли. Вы до крови лижете каблуки врагу, на четвереньках перед ним ползаете без поводка, вы готовы на любое зло. Скажете – жестоко? Нет, твари. Это милосердно. Милосердно по отношению к нашему народу. Президент и верные ему не хотят, чтобы в Минске, Хойниках или Брагине было вот это.

Григорий Азаренок:

Вы же посмотрите на свою гнидосную сущность. Вчера рупоры скотских испражнений завыли – ох, журналистика взяли в Новой Боровой. Я всегда удивляюсь, ну как вас земля вообще носит? В 2020-м это чудо работало на СТВ и, внимание, параллельно на [ресурсе, признанном экстремистским –прим. ред.]. Это знаете, высиживал, смотрел, кто победит, там и останусь работать. Поистине прав Юрий Кузнецов. Гениальное стихотворение. Лейтенанты всегда в голове,

Маркитанты в обозе.

Маркитанты обеих сторон –

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времен

Понимали друг друга. А наутро, как только с куста

Засвистала пичуга,

Зарубили и в мать, и в креста

Оба войска друг друга. А живые воздали телам,

Что погибли геройски.

Поделили добро пополам

И расстались по-свойски.