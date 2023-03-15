«Приезжайте, вашего автомобиля практически нет». На новую машину минчанки упала балка с крыши 9-этажки

Новости Беларуси. Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли подвели итоги работы горячей линии. Она была приурочена ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается сегодня, 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня специалистам поступило более 100 обращений. Большинство из них касались реализации товаров ненадлежащего качества, а также низкого уровня выполнения работ и услуг. В топе – жалобы на ремонт авто, изготовление дверей, есть и проблемы с возвратом денег за несостоявшийся концерт.

10 утра. Поступил звонок мне на работу: «Приезжайте, вашего автомобиля практически нет». Я думала, это шутка. Когда я приехала, я увидела такое, что у меня подкосились ноги.

Это февральское утро Инна Михайловна точно запомнит навсегда. На ее новый автомобиль упала железная конструкция. Как оказалось, балка слетела с крыши 9-этажного дома. На протяжении года минчанка пыталась найти справедливость. Обращения в местные органы власти, в ЖКХ. Однако коммунальщики ссылались на погодные условия. В этот день Белгидромет объявил о красном уровне опасности из-за циклона. И на все жалобы был один ответ: всему виной в этой ситуации – сильный ветер.

Инна Верещако, пострадавшая:

Ну как могло снести огромную металлическую конструкцию с крыши дома 9-этажного? Это мне непонятно. Потому что дом, в котором я проживаю, 1984 года, я живу со дня основания в этом доме, капитального ремонта там никогда не было. Жалоб было очень много. На все закрывали глаза. Был акт, в котором говорилось, что была допущена халатность, то есть своевременно не были приняты меры.

Вскоре минчанка отдала машину специалистам для оценки ущерба. Повреждения оценили в 19 тысяч рублей. Усложнял ситуацию тот факт, что автомобиль не был застрахован по КАСКО, была оформлена только «автогражданка». ЖКХ отказалось возмещать потраченные средства, единственным выходом было решение обратиться в суд. Интересы Инны представляло региональное общество по защите прав потребителей.

Виктория Нацевич, заместитель начальника юридического отдела общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей»:

Все же нам в судебном заседании удалось доказать вину ответчика, а именно ЖКХ. Судом было вынесено решение в пользу нашего потребителя, была взыскана стоимость восстановительного ремонта транспортного средства, моральный вред, расходы общественного объединения, а также штраф, который был в размере 100 % взыскан с ответчика.

Колоссальная поддержка и компетентность в правовом поле – это то, что необходимо человеку, который оказался в несправедливой ситуации. Случай Инны Михайловны – лишь пример. Но таких историй тысячи.