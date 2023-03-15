МАРТ: 17 тысячам потребителей были возвращены деньги, списанные «Вайлдберриз» за возврат товара

Новости Беларуси. Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли подвели итоги работы горячей линии. Она была приурочена ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается сегодня, 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два дня специалистам поступило более 100 обращений. Большинство из них касались реализации товаров ненадлежащего качества, а также низкого уровня выполнения работ и услуг. В топе – жалобы на ремонт авто, изготовление дверей, есть и проблемы с возвратом денег за несостоявшийся концерт.

Рост обращений к профильным специалистам вызвал известный маркетплейс, когда интернет-магазин стал взимать плату с покупателей за возврат товара. В Министерстве тогда напомнили, что по белорусским нормам возврат товаров надлежащего качества должен быть бесплатным. Например, это случаи, когда не подошла по размеру одежда.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли:

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли примерно за три месяца обратилось около 600 граждан. Практически всем, а это, по-моему, около 17 тысяч потребителей, были возвращены денежные средства, незаконно списанные за возврат товара надлежащего качества. «Приезжайте, вашего автомобиля практически нет». На новую машину минчанки упала балка с крыши 9-этажки. Подробности.

История существенно испортила статистку, но, несмотря на этот резонанс, количество обращений за 2022 год снизилось на 5 %. Инна Гаврильчик:

Потребители стали грамотнее, мы это видим по тем обращениям, которые поступают в МАРТ. Более детальные, более точные вопросы. И базовые права потребители знают.