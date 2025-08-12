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Сборная Беларуси заняла второе место на IV военно-спортивных играх Вооружённых Сил стран СНГ

12 августа 2025 07:17
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Сборная белорусской армии вернулась на Родину. Наши военнослужащие заняли второе место на четвертых военно-спортивных играх Вооруженных Сил стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборная Беларуси заняла второе место на IV военно-спортивных играх Вооружённых Сил стран СНГ-2

Победителем стала сборная России, третье место поделили команды Казахстана и Узбекистана. Белорусские военные спортсмены заняли призовые места на соревнованиях по гиревому спорту, армейскому рукопашному бою, стрельбе, самбо и в офицерском троеборье.

Сборная Беларуси заняла второе место на IV военно-спортивных играх Вооружённых Сил стран СНГ-4

Евгений Севостьянов, заместитель председателя спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:
Во всех видах спорта наши армейские спортсмены завоевали медали, что показывает очень высокий уровень подготовки. И, соответственно, показывает то, что наши армейские спортсмены готовы конкурировать с другими странами наравне. Соревнования прошли успешно, для нас особенно хорошо, потому что мы заняли второе место общекомандное впервые, поэтому нам только вперед, достичь успехов и все у нас получится.

Всего в играх участвовало более 200 спортсменов из Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В 2025 году соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Спортивные соревнования

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