Сборная Беларуси заняла второе место на IV военно-спортивных играх Вооружённых Сил стран СНГ

Сборная белорусской армии вернулась на Родину. Наши военнослужащие заняли второе место на четвертых военно-спортивных играх Вооруженных Сил стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителем стала сборная России, третье место поделили команды Казахстана и Узбекистана. Белорусские военные спортсмены заняли призовые места на соревнованиях по гиревому спорту, армейскому рукопашному бою, стрельбе, самбо и в офицерском троеборье.

Евгений Севостьянов, заместитель председателя спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси:

Во всех видах спорта наши армейские спортсмены завоевали медали, что показывает очень высокий уровень подготовки. И, соответственно, показывает то, что наши армейские спортсмены готовы конкурировать с другими странами наравне. Соревнования прошли успешно, для нас особенно хорошо, потому что мы заняли второе место общекомандное впервые, поэтому нам только вперед, достичь успехов и все у нас получится.

Всего в играх участвовало более 200 спортсменов из Беларуси, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В 2025 году соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.