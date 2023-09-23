Азарёнок: вокруг тысячи смертей. Пламя горит. А мы за спиной Президента отдыхаем

Время авторской журналистики. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смотрите видео в нашем Telegram-канале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Такие флешмобы нынче популярны в польских сетях. Аки шут, аки бес появляется страшный. Обколотый, обкуренный актеришка, во всем мире известный как гнида. Назойливый, наглый и требует, требует, требует. Больше ничего он не умеет, только просить, клянчить, требовать, умолять, вылизывать, выпрашивать. Такова судьба западной подстилки. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Его сольют. Его растопчут. Он презерватив, он прокладка, он мусор – его выбросят. И своей жалкой судьбой он отплатит. За каждого убитого отплатит. За каждой лицемерный хлопок в ладоши, который он жадно выслушивал, он отплатит. Гниде – судьба гниды, гниду раздавят.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам, мужики, проще скажу. У меня пришел, выпросил. Мы уже не знаю, как собирали – тремя пальцами на мелиорацию. Ну надо восстановить земли, которые надо восстановить и получить урожай. У нас не хватает земель. Прошли – вот надо тракторы. Сейчас свиноводческие комплексы. Сколько нам надо денег? Где-то 250 миллионов долларов надо, чтобы реконструировать эти комплексы? Это большие деньги. А я вот сижу и думаю. Даже министр присутствует финансов. Он этим так не занимается. Слушайте, видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда? Тяжелейший вопрос. Новые, эти «вагнеровцы», сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война. И я думаю: как этому противостоять? Такой вариант есть, такой и такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю: мелиорацию ему проводить, обрабатывать, новые земли вводить? Вы сейчас не можете обработать то, что есть. Или бороться с этими беспилотниками? Страшное оружие – вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги! Но жизнь же дороже. Лукашенко: думаете, Польша просто так давит Украину? Уже из-за океана отмашку дали – надо сливать Зеленского. Подробнее.

Григорий Азаренок:

Помните Горбачева? Бесконечные встречи. Горби, Горби, Горби, перестройка, russian friend, dear Misha. Тэтчер, Рейган, Буш, Папа – все встречали. Под этот гром аплодисментов тщеславный Миша все сдал. А потом сдали его. Выбросили в утиль и публично унизили. Глава великой державы пошел рекламировать пиццу. Такого позора мир не знал – лучше застрелиться. Так будет и с вашим поганым Зелей. Он не прочитал то, что мелким шрифтом написано в договоре с дьяволом. Но его ждет еще более страшная судьба. Его грохнут, пристрелят, отравят, убьют. Он слишком много знает.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Если Горбачеву, по крайней мере, сохранили жизнь, то я совершенно не уверен в том, что ее сохранят Зеленскому. Зеленский очень много знает. Через Зеленского проходили не просто какие-то мутные схемы, а он непосредственно был вовлечен. Вещи совершенно страшно опасные для многих. Григорий Азаренок:

Перевозка детей, например, для западных элит, а организация живой силы и так далее. Олег Романов:

Я именно об этом хотел сказать. Торговля людьми для целей совершенно сатанинских, как разбор на органы, сексуальная эксплуатация и так далее. Это и торговля оружием, это и наркотрафик в Украину, это и в торговля всеми возможными и невозможными секретами государственными, которые еще оставались в Украине. То есть этот парень знает довольно много. И постоянно рисковать, что он где-то о ком-то что-то скажет, наверное, это было бы неправильно для его западных хозяев.

Григорий Азаренок:

Но насколько важен посыл Президента и для нас? Для нас, ленивых, нерасторопных и праздных. Он каждый день думает, где найти лишнюю копейку, чтобы сделать антидроновое ружье. Сегодня выходной и люди отдыхают. И никто не против, все правильно, а он пашет. А силовики пашут, чтобы не разорвали осколки снарядов детей, чтобы безумные польские политиканы, науськиваемые больными америкосами, не напали на нас, чтобы мы так же ели, пили и отдыхали в благополучии и радости. И только и требуется работать. Никто ведь не трогает. Фондов обороны не создает. Десятину не просит, на сверхурочные не оставляет – живем, как в мире розовых пони, под крылом Президента. Еще и ворчим недовольные. Вокруг рушатся города. Вокруг тысячи смертей. Пламя горит. А мы за его спиной отдыхаем. А ведь они на все способны. Вот казалось бы, с точки зрения рациональности, зачем бандеровцам уничтожать православную церковь? И так уже это УПЦ лежит под ними, прости господи. За ВСУ молятся. Просто из соображения логики, они бы не зажимать ее, не громить должны, а наоборот, себя перетягивать. Нет, надо понять одно. Там не рациональное мышление, там абсолютно дьявольская ненависть. Ненависть к православию и к России. Ненависть лютая. Ненависть бесовская. Абсолютная. Даже западные народы не догадываются об этом. Ядро их элиты – это чудовища. Не шольцы-макроны – это шуты. А вот те, кто реально управляют, – настоящие вурдалаки. В них нет ни капли жалости. Они не знают пощады. Они копят эту злобу тысячелетия. Этой злобой их питает их главных хозяин. Тот, чей приход в мир, они готовят. Тот, кто первый поднял бунт, первый змагар – дьявол. И если мы говорим: ущерб будет неприемлемый – сядьте с калькулятором и посчитайте. И не суньтесь, но они не услышат. И познают только свою ненависть, только свое превосходство. И в бешенстве своем они готовы на все. И мы должны быть готовы. Олег Романов: «Сейчас мы находимся на сломе цивилизационных эпох». Читать здесь.