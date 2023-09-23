На Гродненщине умеют отдыхать! Вот как в Зельве отмечают областные «Дажынкі»

Зельва радушно принимает гостей со всех районов Гродненщины на традиционных областных «Дажынках». Участников и гостей фестиваля-ярмарки тружеников села поздравил Президент. Принеманский край – в рядах лидеров уборочной. В общереспубликанский каравай гродненские аграрии отправили практически 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Урожайность – 46,9 центнера с гектара. Это лучший результат в стране. С торжеств Дарья Седун.

В праздничной колонне главные герои праздника – водители, механизаторы, животноводы. Все те, кто вставал вместе с солнцем и уходил с полей после заката.

Виталий Куделько, механизатор сельхозпредприятия «Сынковичи»:

Все удачно, урожай хороший! Все есть! Все в достатке, перезимуем!

Сегодня на главной фестивальной сцене они получают награды. В их адрес звучат самые теплые слова благодарности. Праздник хлеборобов проходит в Зельве! Посмотрите, как чествуют лучших тружеников села Гродненской области.

Вклад гродненских аграриев в общереспубликанскй каравай – практически 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Рекордным стал и намолот рапса – 268 тысяч тонн. На круг получили небывалые 40 центнеров. Это средние цифры по области. По ряду предприятий показатели еще выше. Залог таких результатов – диктатура технологий. Лидером в областном соревновании стал Гродненский район.

Виктор Кемежук, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома:

В 2023 году мы даже не ожидали, что сможем взять прошлогодний рекордный вал, а при этом еще и добавить существенное количество зерна. Нам это удалось благодаря упорному труду коллективов сельскохозяйственных производственных предприятий, выверенному управлению, грамотному стратегическому управлению руководителей и, конечно же, нашим людям, которые с утра до вечера трудились на полях.

Дарья Седун, корреспондент:

Главное угощение дня – хлеб из муки нового урожая. От маленьких сдобных булочек до вот таких больших и красивых караваев.

Мастерица из Слонимского района Ольга Перехвал в 2023 году на Дожинках тоже с подарками – душистые пироги, ароматные кексы. Все для героев жатвы по секретному рецепту бабушки.

Ольга Перехвал:

Начинаю караваи выпекать в первую очередь с благословения, с молитвы. Прошу Отца Небесного, чтобы благословил на выпечку. Тесто мое вымешивается 12 часов – это бабушкин рецепт. Я долго работаю с тестом, поэтому мои караваи очень вкусные. Рецепт состоит из всех домашних продуктов: молочко, маслице – все свое, домашнее.

К слову, на Гродненщине умеют не только работать, но и отдыхать. Зельва поет и танцует. Конные выступления, соревнования лесорубов, традиционная выставка снопов.

Праздник масштабный, для людей сделано, конечно, очень многое. Хочется, чтобы все отдохнули и получили приятные впечатления. Очень все хорошо сделано, на высоком уровне.