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Какой будет зима? Народные приметы на последнюю неделю сентября

23 сентября 2023 15:50
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 сентября – день Артамона, защитника от укусов змей, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день обычно наступают холода, от которых змеи уходят в лес. Деревья в желтых листьях – к ранней осени. Дождливый Артамон – к затяжной зиме. Изобилие желудей на Змеиный день – к мягкой зиме и урожайному лету. Гром на Артамона предвещает теплую осень.

26 сентября – день Корнилия, покровителя земледельцев. Теплый дождь в Корнилов день – последний, и выйти под него – значит запастись здоровьем и оптимизмом на долгую зиму.

27 сентября – Воздвижение Креста Господня, Ставров день. Холодный ветер в Ставров день – к теплому будущему лету. Заморозки с утра – к скорой зиме. В свою очередь, погожий Ставров день предвещает позднюю зиму.

Какой будет зима? Народные приметы на последнюю неделю сентября-1

28 сентября – день Никиты Гусепролета. Если в этот день при перелете гуси часто отдыхают на земле, а скворцы покидать родную землю не торопятся – осень обещает быть хорошей.

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# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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