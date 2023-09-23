Какой будет зима? Народные приметы на последнюю неделю сентября

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 сентября – день Артамона, защитника от укусов змей, рассказали в программе «Плюс-минус». В этот день обычно наступают холода, от которых змеи уходят в лес. Деревья в желтых листьях – к ранней осени. Дождливый Артамон – к затяжной зиме. Изобилие желудей на Змеиный день – к мягкой зиме и урожайному лету. Гром на Артамона предвещает теплую осень.

26 сентября – день Корнилия, покровителя земледельцев. Теплый дождь в Корнилов день – последний, и выйти под него – значит запастись здоровьем и оптимизмом на долгую зиму.

27 сентября – Воздвижение Креста Господня, Ставров день. Холодный ветер в Ставров день – к теплому будущему лету. Заморозки с утра – к скорой зиме. В свою очередь, погожий Ставров день предвещает позднюю зиму.