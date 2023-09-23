Без картошки не останемся! В Беларуси уже формируются стабилизационные фонды – МАРТ

Новости Беларуси. В Беларуси производится около 1 миллиона 800 тысяч тонн плодоовощной продукции, что в 4,5 раза превышает потребности внутреннего рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нашему столу она в достатке будет поставляться и в межсезонный период, об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Уже сейчас формируются стабилизационные фонды. В хранилища будет заложено около 123 тысяч тон продукции.

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А лексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Работа сегодня идет, на 70 % уже заключены договора с торговыми организациями. Идет сбор активный урожая, и к 15 ноября, к постановлению Совета министров, мы завершим работу по заключению договоров, облисполкомы примут решения, закрепят хранителей стабилизационных фондов. И с 1 декабря начнется поставка именно в торговые организации, в магазины, плодоовощной продукции.

А пополнить личные запасы дарами осени горожане могут на осенних ярмарках. Крупнейшая из них развернулась в Минске. Уже традиционно на ярмарке представлена широкая палитра ассортимента от Белкоопсоюза. Свою продукцию покупателям предложили 11 райпо и филиалов потребительской кооперации всех областей Беларуси. Общая протяженность торговых рядов кооператоров превысила 100 метров. Качество товаров, как всегда, на высоте.

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Нашей фишкой является то, что мы всегда представляем то, что выращено на наших подворьях, подворьях наших жителей. Мы закупаем так называемые излишки сельскохозяйственной продукции. Вся эта продукция, экологически чистая, натуральная, представлена на ярмарках. Все, что сегодня изготовлено по натуральным традиционным белорусским домашним рецептам мы рады предложить нашим покупателям – минчанам и гостям столицы.

Настроение для удачных покупок добавляют выступления творческих коллективов. «Мiнскi кiрмаш» продолжит работу и завтра, 24 сентября, с 11 до 19 часов.