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Дмитрий Певцов: вот эти крики: «Остановите войну». Президент именно этим и занимается, он останавливает войну

26 февраля 2022 19:19
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Военная операция в Украине проводится против нациствующих элементов и не несет угрозы для мирного населения. Это утверждает военное командование России. Зато зафиксировано, когда нацисты обстреливали жилые кварталы или прикрывали ими ударное вооружение. Зато беглые, которые скрывались там все это время и нахваливали киевский режим, защищать его не собираются и массово бегут в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Певцов: вот эти крики: «Остановите войну». Президент именно этим и занимается, он останавливает войну-1

Дмитрий Певцов, народный артист России:
Я бы хотел сказать деятелям культуры нашим вот что. Вот вы представляете, идет операция, хирург стоит над больным и делает ему важнейшую для спасения его жизни операцию. И в это время врывается кто-то из коридора и кричит: «Подождите, остановите, подождите, я тут прочитал в интернете, что вот эта операция должна делаться по-другому». И начинает вырывать скальпель из рук хирурга. Товарищи, мы избрали нашего президента. Может быть, вы, деятели культуры, не голосовали на Владимира Путина, но большинство в нашей стране избрали этого президента. И я глубоко убежден, что президент делает то в данный момент, что должно и нужно именно в данный момент. И вот эти крики: «Остановите войну». Я вам отвечу, ребята. Президент именно этим и занимается, он останавливает войну, он останавливает геноцид на Донбассе.

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