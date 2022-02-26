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Василий Небензя – Западу: вы сделали Украину пешкой в геополитической игре, не заботясь об интересах народа

26 февраля 2022 11:53
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В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева.

Василий Небензя – Западу: вы сделали Украину пешкой в геополитической игре, не заботясь об интересах народа-1

О том, что Украина может обсудить с Россией нейтральный статус «с внятным пакетом гарантий по безопасности», заявил советник главы офиса Зеленского. Когда и где это произойдет – пока непонятно. Накануне звучало предложение, чтобы переговорной площадкой был Минск. Однако после этого украинские власти никаких внятных заявлений не сделали. При этом в Совбезе ООН накануне осудили военную спецоперацию в Украине, а Россия в ответ воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию. Постпред Василий Небензя назвал этот проект антироссийским, якобы убийства гражданских лиц – западными фейками.

Василий Небензя – Западу: вы сделали Украину пешкой в геополитической игре, не заботясь об интересах народа-4

Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН:
Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. И ваш сегодняшний проект резолюции – не что иное, как еще один ход в этой жестокой и бесчеловечной по отношению к Украине шахматной партии.

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# Международная политика # Василий Небензя # Фотофакт

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