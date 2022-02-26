Василий Небензя – Западу: вы сделали Украину пешкой в геополитической игре, не заботясь об интересах народа

В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева.
В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева.
О том, что Украина может обсудить с Россией нейтральный статус «с внятным пакетом гарантий по безопасности», заявил советник главы офиса Зеленского. Когда и где это произойдет – пока непонятно. Накануне звучало предложение, чтобы переговорной площадкой был Минск. Однако после этого украинские власти никаких внятных заявлений не сделали. При этом в Совбезе ООН накануне осудили военную спецоперацию в Украине, а Россия в ответ воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию. Постпред Василий Небензя назвал этот проект антироссийским, якобы убийства гражданских лиц – западными фейками.
Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН:
Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. И ваш сегодняшний проект резолюции – не что иное, как еще один ход в этой жестокой и бесчеловечной по отношению к Украине шахматной партии.
Читайте также:
Поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины, мирное население спешно покидает страну
«Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат?
Ситуация в Украине вызвала очередную волну фейков. Узнали, как сейчас живут в белорусских приграничных деревнях