Василий Небензя – Западу: вы сделали Украину пешкой в геополитической игре, не заботясь об интересах народа

В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева.

О том, что Украина может обсудить с Россией нейтральный статус «с внятным пакетом гарантий по безопасности», заявил советник главы офиса Зеленского. Когда и где это произойдет – пока непонятно. Накануне звучало предложение, чтобы переговорной площадкой был Минск. Однако после этого украинские власти никаких внятных заявлений не сделали. При этом в Совбезе ООН накануне осудили военную спецоперацию в Украине, а Россия в ответ воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию. Постпред Василий Небензя назвал этот проект антироссийским, якобы убийства гражданских лиц – западными фейками.