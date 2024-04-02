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Азарёнок: Союзное государство – спасение народов Беларуси и России

02 апреля 2024 19:47
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочий визит Лукашенко в Гродно, а также поговорим о союзном единстве Беларуси и России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Азарёнок: Союзное государство – спасение народов Беларуси и России-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Развал Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой текущего столетия, – сказал Батька в 1999 году. Это так, для памяти, когда это всё прозвучало на самом деле.

Для западника – тенденция к объединению, она была очень страшна. В 2015 году, там была такая история – три президента – Путин, Лукашенко и Назарбаев – написали по статье и о том, что надо Евразийский экономический союз. Клинтонша, тогда она была госсекретарем, выступила и там просто рвала и метала. Сказала: мы этого не допустим никогда! Мы все сделаем, чтобы этого не допустить! Это самое для нас ужасное! Это первый момент.

Второй. Вот это преодоление развала, распада и спасение народов: спасение народа России, спасение народа Беларуси в этом союзе. Потому что сейчас мы понимаем, какую судьбу нам готовили – окончательный распад и война. Вот и все. Союзное государство это предотвратило.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно. И инициатива Президента нашего. Еще раз хочу напомнить, что тогда происходило в России, какая борьба шла против такой политики и таких инициатив нашего Президента. Какое давление оказывалось в том числе на Бориса Николаевича Ельцина, чтобы, так скажем, предотвратить вот это объединение. Почему? Потому что это агентура была Запада.

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# Союзное государство # общество # Сергей Клишевич # Григорий Азарёнок

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