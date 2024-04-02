Звезда TikTok – узнали, как в белорусской агроусадьбе растёт уникальный белый верблюжонок

Миллионы поклонников завоевал верблюжонок, родившийся в агроусадьбе под Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание интернет-пользователей привлек необычный окрас животного. На свет малыш появился совершенно непохожим на своих собратьев – абсолютно белым.

Своим появлением на свет это чудо природы вызвало немало радости, еще больше – волнения. Часто первое потомство у верблюдов рождается очень слабым. И этот случай не стал исключением. Несколько дней малыш не мог самостоятельно вставать и ходить. Хозяева агроусадьбы круглые сутки были рядом. Опыта в разведении верблюдов у них нет, так что совета просили у неравнодушных. Откликнулись не только белорусские ветеринары, но и тысячи пользователей TikTok. Так совместными усилиями подняли малыша на ноги. И он уже делает успехи.

Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы: Наш верблюжонок уже с четвертых суток начал вставать сам. До этого ему приходилось все время помогать. Каждый час мы приходили либо оставляли здесь дежурного, чтобы и мама не наступила на него, и чтобы, когда пытается встать, не перекулился на другой бок как-то неудачно. Мы помогали ему. Сейчас, слава богу, он начал вставать сам. И первое время была у нас проблема с мамой. Мама не знала, что она мама.

Отношения верблюдицы Шиши с малышом складывались сложно. Первые дни мама вела себя очень грубо – кусала и толкала верблюжонка. Но теперь она привыкла к нему и стала намного аккуратнее. В течение года малыш с мамой будут неразлучны. К слову, верблюжонок не альбинос. Такой окрас шерсти – уникальная особенность.

Алина Мычко, корреспондент:

Рождение белого верблюжонка – большая редкость. В мире их всего 3 % от общей численности. Кроме того, это очень хороший знак. Согласно восточным легендам, появление такого малыша сулит мир, удачу и благополучие.

Малыш принадлежит к самой крупной породе верблюдов – бактриан. Сейчас он небольшой, но уже через год достигнет размеров мамы, а после намного ее перерастет. Имени у верблюжонка пока нет. Этот вопрос хозяева агроусадьбы вынесут на народное обсуждение.