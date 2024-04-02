Надежда Лазаревич встретилась с делегацией из Санкт-Петербурга

Сотрудничество Минска и Санкт-Петербурга в сфере строительства, образования, культуры и молодежной политики. Эти темы обсудили на встрече первого заместителя председателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич с делегацией из Северной столицы России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит отметить, товарооборот между городами растет. Только за январь 2024-го он составил свыше 180 миллионов рублей. Подписана дорожная карта до 2026 года. Документ предполагает сотрудничество в семи областях, включая торгово-экономические, научно-технические и культурные инициативы. Особое внимание проекту по строительству Санкт-Петербургского квартала в Минске. К 2024 году планируется возвести девять жилых домов общей площадью более 62 тысяч квадратных метров.

Сергей Марков, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (Россия):

Дома строятся, в том числе у нас с символикой Беларуси, здесь – с символикой Петербурга. Это получится знаковый проект. Белорусские строительные компании участвовали в строительстве детского сада в Санкт-Петербурге, понемногу они заходят на наш рынок.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Будем дальше усиливать взаимоотношения в нашей поставке промышленной продукции. Питерский тракторный завод очень плотно работает с нашими производителями гидравлики, наш Минский автомобильный завод поставляет МАЗы и будет дальше поставлять.

Экономическое сотрудничество между Минском и Санкт-Петербургом идет опережающими темпами. По итогам 2023 года товарооборот составил более восьми миллиардов рублей.