Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске

Столица все больше переходит на экологичный транспорт. До конца 2025 года Минск получит более 300 новых электробусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А в этом году закупят 20 низкопольных трамваев. Глава государства не раз подчеркивал: развитие электротранспорта – это не дань моде, а необходимость. Его использование решает сразу несколько проблем, связанных и с влиянием на окружающую среду, и с потреблением энергоресурсов. На улицах столицы уже можно встретить трамваи нового поколения. Пока в тестовом режиме. Чтобы посмотреть, как создают современный транспорт, наш корреспондент Яна Лысякова отправилась на производство.

Такие новые машины минчане уже могли встретить на улицах города. Пока транспорт проходит обкатку. Трамвай длиной 16,5 метра вмещает 160 пассажиров. Максимальная скорость – 75 километров в час. Транспорт надежен. Исключены резкие толчки при нажатии на газ или тормоз. Кроме того, машина не сможет сдвинуться с места, если одна из дверей будет открыта.

Виктор Дюбанов, водитель-испытатель сборочного цеха BKM Holding:

Для водителя новичка он, с одной стороны, сложнее, потому что машина сама может думать. И вот эти моменты, когда он может ошибиться, машина подскажет, что нельзя это сделать. И водитель привыкнет – не будет делать эти ошибки.

Позаботились также о комфортном климате в салоне. Летом будет прохладно, а зимой воздух можно прогреть до пятнадцати градусов. Кабина водителя оборудована панелью, с помощью которой контролируется ситуация в салоне. Система управления автоматизирована.

Виктор Дюбанов:

Он гораздо мягче, тише сам по себе. Естественно, удобнее.

Яны Лысякова, корреспондент:

А этот трамвай уже на этой неделе отправится в Краснодар – остались последние штрихи. Рабочие монтируют потолочные крышки и устанавливают детали.