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Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске

02 апреля 2024 19:35
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Столица все больше переходит на экологичный транспорт. До конца 2025 года Минск получит более 300 новых электробусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. А в этом году закупят 20 низкопольных трамваев. Глава государства не раз подчеркивал: развитие электротранспорта – это не дань моде, а необходимость. Его использование решает сразу несколько проблем, связанных и с влиянием на окружающую среду, и с потреблением энергоресурсов. На улицах столицы уже можно встретить трамваи нового поколения. Пока в тестовом режиме.

Чтобы посмотреть, как создают современный транспорт, наш корреспондент Яна Лысякова отправилась на производство.

Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске-1

Такие новые машины минчане уже могли встретить на улицах города. Пока транспорт проходит обкатку. Трамвай длиной 16,5 метра вмещает 160 пассажиров. Максимальная скорость – 75 километров в час. Транспорт надежен. Исключены резкие толчки при нажатии на газ или тормоз. Кроме того, машина не сможет сдвинуться с места, если одна из дверей будет открыта.

Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске-4

Виктор Дюбанов, водитель-испытатель сборочного цеха BKM Holding:
Для водителя новичка он, с одной стороны, сложнее, потому что машина сама может думать. И вот эти моменты, когда он может ошибиться, машина подскажет, что нельзя это сделать. И водитель привыкнет – не будет делать эти ошибки.

Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске-7

Позаботились также о комфортном климате в салоне. Летом будет прохладно, а зимой воздух можно прогреть до пятнадцати градусов. Кабина водителя оборудована панелью, с помощью которой контролируется ситуация в салоне. Система управления автоматизирована.

Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске-10

Виктор Дюбанов:
Он гораздо мягче, тише сам по себе. Естественно, удобнее.

Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске-13

Яны Лысякова, корреспондент:
А этот трамвай уже на этой неделе отправится в Краснодар – остались последние штрихи. Рабочие монтируют потолочные крышки и устанавливают детали.

Разгоняется до 75 км/ч и не трясётся – вот какие трамваи будут ездить в Минске-16

Наш наземный коммунальный транспорт пользуется большой популярностью в России. Его можно встретить в 50 городах. Например, 30 % всех троллейбусов Санкт-Петербурга белорусского производства.

Подробнее смотрите в видео.

# Общественный транспорт # общество # Яна Лысякова

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