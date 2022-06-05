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Что будет с ценами на агропродукцию? Анонс ток-шоу «По существу»

05 июня 2022 16:38
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Новости Беларуси. В преддверии выставки «Белагро» на площадке ток-шоу «По существу» рассмотрим возможности АПК нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Что будет с ценами на агропродукцию? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Как формируется продовольственная подушка безопасности? Почему санкционная диета нам не грозит? Кто готовит нам сбалансированное питание, а еще упаковывает конкурентные излишки в экспортный портфель?  

Что будет с ценами на агропродукцию? Анонс ток-шоу «По существу»-4

И злободневное – что будет с ценами на агропродукцию? Уже завтра, 6 июня, в вечерний прайм-тайм гости программы ответят на эти вопросы и даже грозятся устроить эксклюзивную презентацию белорусских деликатесов.  

Не пропустите единственное ток-шоу на белорусских экранах, которое выходит в прямом эфире. 6 июня в 18:30 на СТВ.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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