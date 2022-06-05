Что будет с ценами на агропродукцию? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. В преддверии выставки «Белагро» на площадке ток-шоу «По существу» рассмотрим возможности АПК нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В преддверии выставки «Белагро» на площадке ток-шоу «По существу» рассмотрим возможности АПК нашей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как формируется продовольственная подушка безопасности? Почему санкционная диета нам не грозит? Кто готовит нам сбалансированное питание, а еще упаковывает конкурентные излишки в экспортный портфель?
И злободневное – что будет с ценами на агропродукцию? Уже завтра, 6 июня, в вечерний прайм-тайм гости программы ответят на эти вопросы и даже грозятся устроить эксклюзивную презентацию белорусских деликатесов.
Не пропустите единственное ток-шоу на белорусских экранах, которое выходит в прямом эфире. 6 июня в 18:30 на СТВ.