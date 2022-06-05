Что будет с ценами на сахар, соль и грозит ли белорусам дефицит сладкого? Интервью с председателем «Белгоспищепрома»

Новости Беларуси. На фоне последних событий цены на некоторые товары пошли вверх, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Недавно впервые за долгое время подорожал сахар, волновались и за соль, которую частично покупали в Украине, но там теперь по понятным причинам не до экспорта. Что будет с белорусскими товарами, которые традиционно в потребительском топе, почему на Западе готовы стоять в очереди за нашим рапсовым маслом и почему любителям сладкого никакие рестрикции не грозят? Об этом и не только в разговоре с председателем «Белгоспищепрома» Олегом Жидковым.

«Наши предприятия осваивают новые виды продукции, в том числе различные виды шоколадов» Ольга Коршун, СТВ:

В «Белгоспищепроме» в 2021 году обеспечили выпуск импортозамещающей продукции почти на 235 миллионов долларов. В этом году цифру планируют увеличить до 255 миллионов долларов. Какая это будет продукция и что в первую очередь подлежит импортозамещению?

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Сегодня действительно концерн «Белгоспищепром» основной целью и задачей перед нашими предприятиями ставит вопрос наращивания объема выпуска импортозамещающего ассортимента. Здесь максимальная доля и наибольший удельный вес приходится на продукцию кондитерского ассортимента. То есть фактически сегодня наши предприятия осваивают новые виды продукции, в том числе различные вилы шоколадов, выпуск жевательных мармеладов, витаминизированных конфет, фруктовых мармеладов – тех позиций, которые к нам традиционно поступали из Западной Европы. Поэтому сегодня с этой целью разработан ряд новых рецептур, что позволяет улучшить вкусовые свойства выпускаемого продукта и выпускать аналоги некоторых продуктов, которые ранее в Республике Беларусь не производились.

1 апреля мы запустили новое предприятие, которое находится в Славгороде, линию, которая позволит выпускать до 3,5 тысячи тонн продукции ежегодно, ассортимента желейной направленности, фактически все то, что представлено на полках под торговым названием Haribo. Сахара в стране достаточно. Чем вызван скачок цен на данный продукт? Ольга Коршун:

Сладкоежки не пропадут, есть люди, которые действительно любят всю эту продукцию, любят сахар и с ним у нас тоже периодически наблюдается странная история. Сейчас цена на сахар немного поднялась, впервые это произошло за долгое время. Стоит ли нам еще ждать каких-то изменений цены на сахар?

Олег Жидков:

Все, что касается принятых мер, в том числе с учетом удорожания стоимости сахара в магазинах. Напомню, такая мера была предпринята, чтобы сбить ажиотажный спрос, который был вызван не всегда лишь накопительными впрок желаниями наших потребителей, в том числе и спекулятивными моментами, вызванными диспаритетом цен, прежде всего с Российской Федерации. В апреле цена на сахар подросла на 60 копеек за килограмм. Что мы сегодня получили? Мы получили снижение объемов реализации сахара в четыре раза. Сегодня мы видим, что темпы реализации сахара еще замедляются. Это говорит о том, что сахара у нас в стране достаточно. «Существенного роста цен на данную позицию не предвидится». О стоимости соли Ольга Коршун:

Скоро сезон закаток, у нас же лето впереди. И сахар, и соль найдут свое применение. Традиционно на нашем внутреннем рынке 17-18 % занимала соль из Украины. Сейчас понятно, что она не очень надежный партнер, вряд ли там озабочены вопросами поставок соли в Беларусь. Мы не почувствуем дефицит этого продукта в связи понятной ситуацией в этой стране?

Олег Жидков:

Сегодня соль производства Украины в Беларуси отсутствует ввиду понятных причин. Весь объем, который мы получили в качестве дополнительной емкости рынка, с лихвой заменяем собственным производством, которое налажено на предприятии «Мозырьсоль». Сегодня объем добычи предприятием соли увеличен, объем производства фасованной соли увеличен на 20 %, и предприятие работает в круглосуточном режиме в непрерывном цикле семь дней в неделю. Объем производимой соли по фасовке составляет до 320 тонн ежесуточно, то есть вся эта соль поставляется на внутренний рынок без каких-либо ограничений. Она сегодня абсолютно адекватно стоит, резкого существенного роста цен на данную позицию не предвидится. Все, что касается желания потребителей покупать привычную поваренную соль, то здесь у нас также плечо подставляет предприятие «Беларуськалий», которое также является производителем каменной соли и занимает до 20 % нашего внутреннего рынка по реализации этой позиции. Сегодня достаточно большой спрос на продукцию «Мозырьсоли» как в Российской Федерации, так и частично в том же Евросоюзе, а с учетом ситуации, складывающейся в Украине, то вопрос обеспечения солью находится на контроле правительства и в концерне «Белгоспищепром». Поэтому мы фактически в ручном режиме в ежедневном формате занимаемся тем, что отслеживаем ситуацию с этим продуктом на нашем рынке.