Азарёнок: «Предателей презирают везде. Только в белорусских тюрьмах к ним относятся по-человечески»

Втянуть Беларусь в войну – самый желанный сценарий для Запада. На любые провокации наша страна ответит жестко и бескомпромиссно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и внутренний фронт ослаблять не стоит – об этом на совещании 19 апреля говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об угрозах снаружи и внутри – Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Гефсиманский сад. Он пришел к учителю. Пришел не один. За ним было войско фарисеев. Христос знал об этом. Он заранее говорил, что один из вас предаст. И вот Иуда подходит и приветственно целует Спасителя. Это знак, чтобы солдаты опознали, кого нужно брать. И после этого начались мучительные скорби того, кто пришел спасти мир. Сатана думал, что начинается его торжество, что власть над миром будет его. Великая среда. День Иуды. День изменника. День предателя. День змагара. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Измена. На ней стоит все зло этого мира. Запад изменил своему предназначению. Он изменил Шекспиру, Данте, Гете и Бальзаку. Изменил своей сущности. И мы видим, как он деградирует. Моральное уродство там правит бал. Америка же изменила самой человеческой природе. Она решила, что добра и веры нет, а есть золотой телец. Он стоит на Манхэттене. Они поклоняются ему и хотят подчинить себе весь мир. Украина – страна-изменник. Получив истину на водах Днепра, она отреклась от веры. Она отреклась от Владимира Крестителя, от Ярослава Мудрого, от Богдана Хмельницкого, от Запорожской Сечи, где главным было хранить веру свою, отреклась от Гоголя, отреклась от Булгакова, от Красного Знамени, от маршала Рыбалко, от Кожедуба, от похода на Берлин, от Бондарчука и Довженко, от всего отреклась. И истерично уничтожает это в себе. Иуда правит бал.

Григорий Азаренок:

И в 2020-м он пришел к нам. Предательство было главной движущей силой мятежа. От бездарного чиновничка, который все получил от государства, который пресмыкался перед Президентом, до недалекой бабы, которая отреклась и от семьи, и от страны ради шуб от модных брендов. Сколько их было – тех, кто гордился своим предательством. Самые бездарные шоумены, самые трусливые и поганые псевдосиловики, все эти псевдоученые, псевдоучителя, псевдолюди. Они все отреклись от Родины. Они готовы были отдать ее на поругание войску фарисеев. Но получили в зубы. Лишились их. И теперь они ненавидят нас. Ненавидят Беларусь. За то, что оказалась недостойна их, таких всех европейских, таких стильных, с торчащими павлиньими перьями из всех щелей, с такими модными прическами. Эти людишки, ябатьки, быдло, они все равно выбрали не их. Люто ненавидят. Ненавидят эту природу, этот воздух, родственников своих ненавидят, друзей, дома, улицы, Брестскую крепость, проспект Победителей, им все здесь ненавистно. И они уже призывают другие страны воевать с их бывшей Родиной.

Я считаю, что украинцы имеют полное военное, моральное и политическое право нанести ракетные удары по тем аэродромам, по той военной инфраструктуре, по инфраструктуре на территории Беларуси, которая использовалась для нанесения бомбовых, ракетных ударов по Украине. Григорий Азаренок:

Они хотят ракет. На Мозырь, на Брест, на Барановичи. На вас. На каждого из вас. Конкретно. Они это обоснуют самой тонкой политологической вязью. Они оправдают это целыми грудами многоумных слов. И вид окровавленных белорусских детей, лежащих возле трупов своих родителей, будет радовать змагара покруче любых наркотиков. Но не тут-то было. Родину есть кому защитить.