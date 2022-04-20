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«Можно сразу получить много консультаций». В Минске прошла ярмарка вакансий

20 апреля 2022 15:09
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Новости Беларуси. Более 4 000 свободных рабочих мест было представлено на городской ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Можно сразу получить много консультаций». В Минске прошла ярмарка вакансий-1

В ней приняли участие свыше 70 предприятий и организаций столицы. Предлагались вакансии с разным уровнем оплаты. В том числе до 2 000 рублей. Во время акции работали 9 секций: для людей с ограниченными возможностями, для студентов и ремесленников. Минчане, желающие открыть собственное дело, смогли узнать об условиях предоставления субсидии.  

«Можно сразу получить много консультаций». В Минске прошла ярмарка вакансий-4

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета – начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите:  
Ярмарка вакансий – это мероприятие, где можно сразу получить много консультаций по всем вопросам. По вопросам юридическим, трудовым, по вопросам трудового законодательства, по вопросам законодательства о занятости. Мы сегодня предлагаем много услуг нашим гражданам. Если они на нашей ярмарке вакансий не найдут свою работу, мы предлагаем нашим соискателям прийти к нам, где мы продолжим подыскивать какую-то услугу, необходимую для гражданина. Чтобы он вышел на рынок труда, чтобы он стал полноценным гражданином.  

«Можно сразу получить много консультаций». В Минске прошла ярмарка вакансий-7

Также было предложено освоить новую профессию и пройти обучающие курсы с гарантированным трудоустройством.  

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Кудевич # Фотофакт

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