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Будет много интересного. Что ждёт посетителей «Библионочи» 29 апреля в Минске?

20 апреля 2022 15:07
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Новости Беларуси. Семь столичных библиотек примут участие в «Библионочи», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь представят мероприятия на различную тематику.  

Будет много интересного. Что ждёт посетителей «Библионочи» 29 апреля в Минске?-1

Национальная библиотека станет проводником в будущее и предложит посетителям поучаствовать в квестах, шахматно-шашечном турнире, послушать выступления фолк-группы, увидеть иллюзионное шоу. Для юных читателей здесь также подготовили много интересного, например, мастерскую юных художников, детский кукольный театр покажет свою постановку, пройдут и встречи с писателями.  

Будет много интересного. Что ждёт посетителей «Библионочи» 29 апреля в Минске?-4

А в Центральной библиотеке им. Янки Купалы развернется «Купала Фэст» с квестом, выступлениями музыкантов, световым шоу и мастер-классами.  

# Библиотеки в Беларуси # общество # Фотофакт

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