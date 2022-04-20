Будет много интересного. Что ждёт посетителей «Библионочи» 29 апреля в Минске?

Новости Беларуси. Семь столичных библиотек примут участие в «Библионочи», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь представят мероприятия на различную тематику.
Новости Беларуси. Семь столичных библиотек примут участие в «Библионочи», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь представят мероприятия на различную тематику.
Национальная библиотека станет проводником в будущее и предложит посетителям поучаствовать в квестах, шахматно-шашечном турнире, послушать выступления фолк-группы, увидеть иллюзионное шоу. Для юных читателей здесь также подготовили много интересного, например, мастерскую юных художников, детский кукольный театр покажет свою постановку, пройдут и встречи с писателями.
А в Центральной библиотеке им. Янки Купалы развернется «Купала Фэст» с квестом, выступлениями музыкантов, световым шоу и мастер-классами.