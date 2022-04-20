Часть экспозиции – на информационной панели. О чём рассказывают на выставке геноцида советского народа в червенском музее?

Новости Беларуси. В Червенском районном краеведческом музее открылся раздел экспозиции, посвященный геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Червенском районном краеведческом музее открылся раздел экспозиции, посвященный геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь представлены архивные документы и другие материалы, переданные прокуратурой района. Среди них протоколы допросов очевидцев трагедии, а также схемы захоронений в Червене и Смиловичах. Центральное место занимает карта 64 деревень района, которые были полностью или частично уничтожены карателями. Где погибло около 6 000 мирных жителей.
Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:
Здесь, в этой же экспозиции, представлены материалы фондов нашего музея, которые рассказывают еще об одной трагической странице в истории Великой Отечественной войны. Это Червенское гетто, которое было создано осенью 1941 года. И 2 000 узников Червенского гетто были расстреляны 1 февраля 1942 года. Здесь фотографии тех, кто погиб в этом гетто. И также фотография одного из узников, которому удалось выжить.
Объем документов, переданных прокуратурой, достаточно большой. Поэтому часть материалов оцифровали и загрузили на информационную панель. Со временем экспозиция будет пополняться.