Часть экспозиции – на информационной панели. О чём рассказывают на выставке геноцида советского народа в червенском музее?

Здесь представлены архивные документы и другие материалы, переданные прокуратурой района. Среди них протоколы допросов очевидцев трагедии, а также схемы захоронений в Червене и Смиловичах. Центральное место занимает карта 64 деревень района, которые были полностью или частично уничтожены карателями. Где погибло около 6 000 мирных жителей.

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:

Здесь, в этой же экспозиции, представлены материалы фондов нашего музея, которые рассказывают еще об одной трагической странице в истории Великой Отечественной войны. Это Червенское гетто, которое было создано осенью 1941 года. И 2 000 узников Червенского гетто были расстреляны 1 февраля 1942 года. Здесь фотографии тех, кто погиб в этом гетто. И также фотография одного из узников, которому удалось выжить.