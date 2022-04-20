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Часть экспозиции – на информационной панели. О чём рассказывают на выставке геноцида советского народа в червенском музее?

20 апреля 2022 14:46
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Новости Беларуси. В Червенском районном краеведческом музее открылся раздел экспозиции, посвященный геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Часть экспозиции – на информационной панели. О чём рассказывают на выставке геноцида советского народа в червенском музее?-1

Здесь представлены архивные документы и другие материалы, переданные прокуратурой района. Среди них протоколы допросов очевидцев трагедии, а также схемы захоронений в Червене и Смиловичах. Центральное место занимает карта 64 деревень района, которые были полностью или частично уничтожены карателями. Где погибло около 6 000 мирных жителей.  

Часть экспозиции – на информационной панели. О чём рассказывают на выставке геноцида советского народа в червенском музее?-4

Елена Заборонок, директор Червенского районного краеведческого музея:  
Здесь, в этой же экспозиции, представлены материалы фондов нашего музея, которые рассказывают еще об одной трагической странице в истории Великой Отечественной войны. Это Червенское гетто, которое было создано осенью 1941 года. И 2 000 узников Червенского гетто были расстреляны 1 февраля 1942 года. Здесь фотографии тех, кто погиб в этом гетто. И также фотография одного из узников, которому удалось выжить.  

Часть экспозиции – на информационной панели. О чём рассказывают на выставке геноцида советского народа в червенском музее?-7

Объем документов, переданных прокуратурой, достаточно большой. Поэтому часть материалов оцифровали и загрузили на информационную панель. Со временем экспозиция будет пополняться.  

# Великая Отечественная война # общество # Елена Заборонок # Фотофакт

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