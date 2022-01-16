Азарёнок: «Печатайте бабки, творите, что хотите в своих йельских университетах, изобретайте новых гуманоидов. Божий мир победит»

Григорий Азаренок, СТВ:

«Эти люди – гнилая рыба. Вся Америка – жадная пасть». Вот как-то так двумя строчками русский гений Сергей Есенин выразил главное геополитическое противоречие последних 100 лет. Когда вонючая, мерзкая, гнилая рыба стала разлагаться на всех континентах, когда эта жадная пасть нависла над всеми народами, возводя планетарный паноптикум.

Любой психопат, маньяк и садист всегда найдет тысячу поводов объяснить свои преступления. Изнасиловав и расчленив, он рассказывает, как сделал жертве хорошо, как она красиво умерла, а вообще она была мерзавкой, так и надо. Но даже это не опишет весь ужас лицемерия, которое демонстрирует нам НАТО и его главный дирижер.

Григорий Азаренок:

Они – единственные в мире, кто применил атомное оружие. По городам, не представлявшим военной опасности. Тысячи невинных людей сгорели в ядерных муках, а Трумэн пил шампанское и хвалился своей великой миссией. Они сжигали напалмом Вьетнам, они превратили Латинскую Америку в один большой бордель, они мучили бесчисленное количество в закрытых тюрьмах, но они слезно возмущались страданиями бедного Андрея Сахарова в Горьком.

А потом они возомнили себя победителями в холодной войне. И окончательно сошли со всех колков. Страна-пиранья, страна-падаль, они ринулись кроить планету по своим больным, извращенным фантазиям. И всегда с такой голливудской искренностью. Вспомните пробирку Пауэлла. Не сосчитать всех убитых под их бомбами. «Счастливой Пасхи» они писали на боеприпасах, которые летели на храмы Сербии. Они разбомбили мост с живыми людьми. Они десятилетиями утюжили Афганистан, они пролили гекатомбы крови, и при этом всегда так искренне и так удивительно красиво говорят о мире.