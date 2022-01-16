Азарёнок: «Печатайте бабки, творите, что хотите в своих йельских университетах, изобретайте новых гуманоидов. Божий мир победит»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
«Эти люди – гнилая рыба. Вся Америка – жадная пасть». Вот как-то так двумя строчками русский гений Сергей Есенин выразил главное геополитическое противоречие последних 100 лет. Когда вонючая, мерзкая, гнилая рыба стала разлагаться на всех континентах, когда эта жадная пасть нависла над всеми народами, возводя планетарный паноптикум.
Любой психопат, маньяк и садист всегда найдет тысячу поводов объяснить свои преступления. Изнасиловав и расчленив, он рассказывает, как сделал жертве хорошо, как она красиво умерла, а вообще она была мерзавкой, так и надо. Но даже это не опишет весь ужас лицемерия, которое демонстрирует нам НАТО и его главный дирижер.
Григорий Азаренок:
Они – единственные в мире, кто применил атомное оружие. По городам, не представлявшим военной опасности. Тысячи невинных людей сгорели в ядерных муках, а Трумэн пил шампанское и хвалился своей великой миссией. Они сжигали напалмом Вьетнам, они превратили Латинскую Америку в один большой бордель, они мучили бесчисленное количество в закрытых тюрьмах, но они слезно возмущались страданиями бедного Андрея Сахарова в Горьком.
А потом они возомнили себя победителями в холодной войне. И окончательно сошли со всех колков. Страна-пиранья, страна-падаль, они ринулись кроить планету по своим больным, извращенным фантазиям. И всегда с такой голливудской искренностью. Вспомните пробирку Пауэлла. Не сосчитать всех убитых под их бомбами. «Счастливой Пасхи» они писали на боеприпасах, которые летели на храмы Сербии. Они разбомбили мост с живыми людьми. Они десятилетиями утюжили Афганистан, они пролили гекатомбы крови, и при этом всегда так искренне и так удивительно красиво говорят о мире.
Григорий Азаренок:
Йенс Столтенберг недавно вновь продемонстрировал миру лучшие качества натовского красноречия. И, если честно, я не понимаю, как с ними разговаривать. Ну вот как? На голубом глазу они говорят, что это мы агрессивные, потому что мы войска на своей территории перемещаем. Вот они, содержа сотни военных баз по всему миру, просто голуби. Они, выдвинув контингенты прямо к нашим границам, просто святые во плоти.
НАТО в Югославии прекращало зверства и защищало людей. А распалась она сама. Представляете, вот именно так он и сказал. У него нет явных признаков шизофрении, он, наверное, не ходит под себя, он, может быть, не бегает голый по улицам – но он вот это сказал. Бомбить столицу европейского государства без какого либо мандата – это у них защита людей. Оруэлл, Хаксли, Уэллс просто сожгли бы свои сочинения, потому что представить такое омерзительное лицемерие не может ни одна писательская фантазия. Алена Дзиодзина продолжит разбор психических отклонений.
Алена Дзиодзина: как происходили многие государственные перевороты? Дороги ведут далеко не в Россию. Читайте здесь.
Григорий Азаренок:
Америка создавалась как грандиозный эксперимент. Революционный сброд, пираты, бандиты, мошенники, прелюбодеи, сектанты, еретики со всего Старого Света уничтожили коренное население, чтобы на очищенной земле создать новый мир. В пику традиционной тысячелетней христианской государственности Европы они стали строить свой Вавилон. Водрузив поганого идола, богиню тьмы Гекату, они решили переделать по своему масонскому обряду все человечество. Только у меня для вас плохие новости. Печатайте бабки, творите, что хотите в своих йельских университетах, изобретайте новых гуманоидов. Божий мир победит.
Сегодня исполнилось 28 лет, как Клинтон прилетал в Беларусь. Как Шушкевич вылизывал его, как холуйствовал, как всю страну под его ноги постелил. Думали, что все схвачено, что все здесь, в центре Европы, ваше. А пришел человек из народа. И вся ваша империя убралась отсюда, и убралась навсегда. Так будет и по всему миру. А у Вавилона одна судьба.