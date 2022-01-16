Алёна Дзиодзина: как происходили многие государственные перевороты? Дороги ведут далеко не в Россию

Алена Дзиодзина, психолог:

Отношения между странами в чем-то похожи на взаимодействие людей в относительно небольшом коллективе. Одни могут быть искренние, а другие лицемерные. И нередко довольно сложно сразу опознать, кто склонен лгать, а за кем правда.

Слушая то, как Йенс Столтенберг преподносит информацию о переговорах с Россией, все звучит так, что якобы это наши соседи являются главным агрессором. А США как будто бы миротворцы, которым просто очень не все равно на вопрос безопасности в остальном мире.

Алена Дзиодзина:

Много слов о справедливости, принципах уважения прав и свобод других стран самим определять свою судьбу. Но есть верхушка айсберга, а есть подводные камни. И если потянуть за ниточку, как происходили многие государственные перевороты, которые заканчивались крайне плачевно для простых людей, становится понятно, что дороги ведут далеко не в Россию. И главным агрессором в мире является не наш ближайший сосед.

Если обозначать этот путь совсем кратко: беде в той или иной стране предшествовали аффилированные отношения с Западом. Совпадение? У Столтенберга есть пояснение: так случилось из-за их внутренних проблем. Разумеется. Однако чьими руками многие из них были усилены или созданы?