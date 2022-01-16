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Алёна Дзиодзина: как происходили многие государственные перевороты? Дороги ведут далеко не в Россию

16 января 2022 16:33
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».  

Алёна Дзиодзина: как происходили многие государственные перевороты? Дороги ведут далеко не в Россию-1

Алена Дзиодзина, психолог:  
Отношения между странами в чем-то похожи на взаимодействие людей в относительно небольшом коллективе. Одни могут быть искренние, а другие лицемерные. И нередко довольно сложно сразу опознать, кто склонен лгать, а за кем правда.  

Слушая то, как Йенс Столтенберг преподносит информацию о переговорах с Россией, все звучит так, что якобы это наши соседи являются главным агрессором. А США как будто бы миротворцы, которым просто очень не все равно на вопрос безопасности в остальном мире.  

Алена Дзиодзина:  
Много слов о справедливости, принципах уважения прав и свобод других стран самим определять свою судьбу. Но есть верхушка айсберга, а есть подводные камни. И если потянуть за ниточку, как происходили многие государственные перевороты, которые заканчивались крайне плачевно для простых людей, становится понятно, что дороги ведут далеко не в Россию. И главным агрессором в мире является не наш ближайший сосед.  

Если обозначать этот путь совсем кратко: беде в той или иной стране предшествовали аффилированные отношения с Западом. Совпадение? У Столтенберга есть пояснение: так случилось из-за их внутренних проблем. Разумеется. Однако чьими руками многие из них были усилены или созданы?  

Алёна Дзиодзина: как происходили многие государственные перевороты? Дороги ведут далеко не в Россию-4

Алена Дзиодзина:  
Уверяю, если поискать въедливо, то в отношениях Запада и других стран вас ждет очень много интересных открытий. Дьявол кроется в деталях. Вот как в жизни бывает: сделал пакость, а потом громче всех возмутился – кто же это натворил? Ну, чтобы на него не подумали.  

Продолжим сравнивать плоскость политики с коллективом. Здесь тоже есть претенденты на лидерство. И ведущий игрок, способный влиять на окружающий мир, сейчас не один. Но способы утверждения своего статуса выбираются всеми по-разному.  

Алена Дзиодзина:  
Одни предпочитают разговаривать. Другие делают вид, что готовы к переговорам. Так бывает, когда по каким-то причинам нужно идти к диалогу. Но искать мира и согласия поистине очень не хочется. Просто на заметку: когда обвиняют – это не про готовность договариваться на равных.  

Особенно, если при этом пытаются ослабить сильного оппонента стратегически, психологически. И конечно же, риторически. Пытаясь выдать его за агрессора хотя бы на словах, например. Очень удобно: и переговоров избежать можно, и мировая общественность истинного зачинщика не осудит. Но все же напомню: волки тоже бывали в овечьей шкуре. А их сладкоголосые речи расходились с делами.  

Азаренок: «Печатайте бабки, творите, что хотите в своих йельских университетах, изобретайте новых гуманоидов. Божий мир победит». Читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина # Григорий Азарёнок # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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