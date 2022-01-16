За вторую квартиру нужно платить налог, но есть некоторые льготы. К кому они относятся?

Новости Беларуси. С 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Изменений немного, но они важные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже вторую неделю двери городских инспекций не закрываются в прямом смысле этого слова, а в контакт-центрах не смолкают звонки. Поэтому попытаемся разобраться в тонкостях нововведений для ИП, физических лиц и автовладельцев.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску:

Но не для всех льгота отменена полностью. Сохранилась льгота в отношении одной квартиры для пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, многодетных и несовершеннолетних, у кого тоже в собственности находятся квартиры. При этом, если раньше такая же льгота существовала для жилых домов этой же категории граждан, но была привязка к тому, чтобы с ними не проживали трудоспособные граждане, которые финансово могли уплатить этот налог. Сегодня такой привязки нет, то есть достаточно того, что пенсионер является собственником жилого помещения, которое подлежит налогообложению. Уже автоматически будет предоставлена ему по одной квартире льгота. Если у него две квартиры, то наиболее дорогая по стоимости будет льготироваться, а с меньшей стоимостью квартира будет подлежать налогообложению.