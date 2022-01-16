За легковушку – 61 рубль. Как рассчитывается размер ставки транспортного налога?

Новости Беларуси. С 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Изменений немного, но они важные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже вторую неделю двери городских инспекций не закрываются в прямом смысле этого слова, а в контакт-центрах не смолкают звонки. Поэтому попытаемся разобраться в тонкостях нововведений для ИП, физических лиц и автовладельцев.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Аванс транспортного налога большинство белорусов уже оплатили. Полную сумму нужно будет внести до 15 ноября. Этот платеж совпадет с авансом по налогу на недвижимость. Инспектора до 1 сентября, конечно же, разошлют извещения, но чтобы обязательства не превратились в финансовое бремя, защитники бюджета рекомендуют не тянуть до последнего. Начинать платить можно хоть сейчас.

Размер ставки транспортного налога будет зависеть от максимальной разрешенной массы, указанной в техпаспорте и вместимости транспортного средства. Так, за легковушку до 1,5 тонны взнос составит 61 рубль. А за авто на полтонны тяжелее и платеж весомее – 102. Владельцам мотоциклов независимо от массы заплатят 41 рубль. Подробные данные можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам.