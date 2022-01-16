Изменений немного. Как теперь ИП будут платить налоги по общей системе?

Новости Беларуси. С 1 января вступил в силу новый Налоговый кодекс. Изменений немного, но они важные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже вторую неделю двери городских инспекций не закрываются в прямом смысле этого слова, а в контакт-центрах не смолкают звонки. Поэтому попытаемся разобраться в тонкостях нововведений для ИП, физических лиц и автовладельцев. Несколько лет назад Олег Тихонович решил заняться кузнечным делом. До этого пробовал себя в различных сферах деятельности. Искал свою нишу, хотел заняться тем бизнесом, который не только бы приносил прибыль, но и моральное удовлетворение. И это однажды случилось.

Олег Тихонович, предприниматель:

Занимаясь художественной ковкой, я понял, что помимо того, что это как хобби, это может и принести пускай маленький, но доход. Первые изделия делал для себя, позже потихоньку одним знакомым, другим, так и пошел весь процесс. Начинать собственный бизнес всегда волнительно. Регистрация ИП и вложения. Вместе с первыми заказами появляется и финансовая ответственность, и риски.

Олег Тихонович:

1 января 2022 года мой вид деятельности и вообще все, грубо говоря, услуги, для них отменена упрощенная система налогообложения. Сегодня, рассмотрев предложения, которые остались, самый выгодный и оптимальный вариант – переходить на подоходный налог. Для этого никаких заявлений писать не нужно, переводится все в автоматическом режиме. Ставка подоходного налога для ИП – 16 %. Система универсальна и доступна всем желающим независимо от выручки и вида деятельности. Чего не скажешь о едином налоге. Сферу его применения сократили на пять пунктов.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Минску:

Если предприниматель с 2022 года попал под ограничения, он обязан будет перейти либо на уплату подоходного налога, либо на уплату единого налога, если вид его деятельности в соответствии с 33-й главой Налогового кодекса позволяет это делать. Единый налог, да, произошло увеличение ставок. Ставки ежегодно индексируются, и изменения 2022 года – это не исключение. Предприниматели будут уплачивать по новым ставкам, начиная с 1 февраля 2022 года. Январь еще для изучения, адаптации, возможности изменения системы налогообложения.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Перейти на единый налог проще простого. Главное, вовремя подать инспектору соответствующую декларацию, тогда инспектор при необходимости изменит систему налогообложения, а вы будете знать примерную сумму, которую придется отдать за год. При наличии электронной подписи это можно сделать, не выходя из дома. Каждый, кто зарегистрировал ИП, отлично знает: рано или поздно настает то самое время года, когда жалеешь, что не закончил физмат. Роковое слово «декларация» заставляет нервничать каждого второго. Потому как предстоит визит в налоговую и сложнейшие математические расчеты. Самозанятые и ремесленники от этой головной боли избавлены. Отношения и с госорганом, и с клиентами предельно просты. Не нужно иметь кассу, регистрироваться как ИП и сдавать отчет. Для понимания общей схемы работы с клиентами докторская степень не нужна.