Азарёнок об Украине: «Там целые съёмочные группы, гримёры, операторы работают над гнуснейшим враньём»

Наглое и очевидное постановочное вранье Украины транслируют крупнейшие западные СМИ, на основании этой лжи свои выводы о происходящем делают миллионы людей во всем мире. Очевидно, что разваливающаяся западная империя объявила нам тотальную войну на уничтожение: и информационную, и экономическую. Но нам есть чем ответить. «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Ну что, сбросили маски, мурло свое показали? Избиваете людей, мучаете, травите, заставляете детей отрекаться от родителей, в клиниках отказываетесь лечить русских и белорусов, доктора Менгеле поганые, Достоевского запрещаете, Толстого. Хотя для ваших убогих мозгов это неудивительно, вам надо раскраски рисовать. Новое определение для Запада – фашиствующие дегенераты. На этой неделе произошел просто апофеоз вранья, мерзости, подлости, скотства и маразма. Весь мир ужаснулся страшным кадрам бомбардировки кровавыми москалями роддома в Мариуполе. Генсек ООН картинно выставил руки вверх, госсекретарь США посмел своими грязными пальцами в твиттерчике сравнить это с блокадой Ленинграда. Но даже непрофессионалу достаточно посмотреть на видео и понять, что это дешевая постанова. Одна и та же инстамоделька сыграла сразу трех рожениц в разной одежде и в разном состоянии. Тупейшая дикая ложь, но все делают вид, что не замечают этого, все картинно охают и ахают. Ну кем надо быть, чтобы выходить и с килограммом скорби на лице откровенно нагло врать, зная, что ты подло врешь.

Григорий Азаренок:

А вот как они снимают окровавленных деток. Нормально все, да? Там целые съемочные группы, гримеры, операторы работают над гнуснейшим враньем, и у них ничего не шевелится внутри. Уроды, големы, демоны, твари поганые, сатанисты, в вас нет уже ничего человеческого, вас не должно быть на этом свете. И сатанисты – это не преувеличение. Вот такие легионеры, вот такие псы войны приехали захищати неньку с Запада. Дивизия СС «Мертвая голова» отдыхает. Это американские наемники. На черных знаменах дьявол с автоматом. И кучкуются они сейчас вдоль наших границ. Ищут звезду Полынь. Лезут к Чернобылю. Лукашенко о ЧАЭС: меня попросили электричество подвести, а им не надо. И пускай там что угодно творится – они отпихиваются – подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Зачем американцы прислали этих черных псов туда, на стык трех наших народов? Ведь именно с чернобыльской катастрофы вместе с распадом атомов начался распад нашей державы. Уж не повторить ли они хотят, чтобы расплавились славяне, а они за океаном наслаждались гарью Киева, Минска и Москвы? Но за ними с наших границ следит наш спецназ. Александр Лукашенко фактически силой проложил электричество для станции, хоть и упирались бандеровцы. Потому что для них наша земля должна быть проклятой, а для нас она – святая. Все по писанию. Мор они нам устроили. И я уверен, русские специалисты вместе с китайскими товарищами докажут – кто и как изобрел этот злосчастный коронавирус. Вы еще перед всем человечеством, падальщики, ответите. За мором – война. А теперь и глад наступает. Украина и Россия – житницы человечества. Мы с Россией – главные поставщики удобрений. И вы все закрываете. Да, себя мы прокормим, но Европу вы хотите истощить, заставить голодать и мерзнуть. Чтобы встала она на колени и попросила – о помоги нам, англосакс, и поклонимся тебе, и любые метки куда надо примем. Ложь, лицемерие, подлейшие грязные планы, свинство бесконечное. Запад – это цепная бешеная собака, как говорил Милошевич. Но мы посадим ее на цепь. «Это обсуждают дети, что там идет война, там боль». Карпенков о резонансе событий в Украине (подробности тут).