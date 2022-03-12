«Это обсуждают дети, что там идёт война, там боль». Карпенков о резонансе событий в Украине

Новости Беларуси. Очевидно, что разваливающаяся западная империя объявила нам тотальную войну на уничтожение – и информационную, и экономическую. Но нам есть чем ответить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Все улыбаются сейчас напряженными и грустными глазами, даже дети это обсуждают Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками МВД Беларуси:

Если ими бы мы здесь, в республике, не занимались, и они, эти ударные отряды «Правый сектор» и так далее («Правый сектор» это же из футбола, что они на правом секторе находились), если бы у нас все это произошло, у нас бы были точно такие же фашистские карательные батальоны. Хоть это и против нас, против нашей сущности, против нашего внутреннего мира, гражданина Республики Беларусь. Да и против мира любого нормального украинца, потому что я служил с украинцами, я их знаю. Мы и военном училище были, и в Советской армии служили, это нормальные люди. Те нацисты, те каратели, которые используют сейчас тактику, именно фашистскую (прятаться за детей, за женщин, стрелять из-под юбки, из детских садиков, роддомов), с которой сталкивались и наши партизаны и Красная армия при освобождении Беларуси. Ведь основные потери, что 27 миллионов погибли советских жителей, это именно от того, что они истребляли население и за них, за женщин и детей прятались. Я скажу, что у меня родители военного поколения – матери было 3 годика, когда война началась, отцу было 9 лет. И когда разговор заходил о войне, они всегда плакали. Когда мы собирались на любое мероприятие, застолье: день рождения внуков либо праздники советские, которые мы отмечали (9 Мая, 23 Февраля), любой тост моих отца и матери был, чтобы все было тихо, спокойно и не было войны. Да, надоели вы этой своей войной. Но когда сейчас полыхнуло, и в воздухе висит это напряжение. И Новый год мы встречали. И у каждого на душе было: а что же там будет? И сейчас, 23 Февраля, 8 Марта – праздники, поздравления. А ведь все улыбаются сейчас напряженными и грустными глазами. И даже это обсуждают дети, что там идет война, там боль, там русские с русскими сражаются, если корень один брать.

Русская армия непобедима, и все эти рассуждения, что мы то и это – не могут быть априори Григорий Азаренок, СТВ:

Мы недавно видели картину: 150 мирных жителей бойцы «Азова» взяли под автомат и выводили перед собой, чтобы войска по ним не стреляли. И в Киеве фотографируются, снимаются эти люди, о которых вы и говорили, под бело-красно-белыми флагами. Многих наверняка вы по работе в ГУБОПиК знаете, они уже там давно. И они уже обещают сейчас, что после того как вырежут всех москалей, они приедут сюда и будут здесь власть свергать. Что вы можете сказать?

Николай Карпенков:

Ужасные отморозки, бандиты под личиной нацистов, которые там собрались. Я скажу так, что фашизм – это чума. Не зря его так назвали – чума. И кто находится в этой среде и в ней оказался, она проникает до глубины костей, до мозга, до всего, и человек становится нацистом закоренелым. Вообще, в принципе туда попадают нацисты, потому что любого нормального человека этот нацизм, фашизм, эти все проявления, поклонение тому ужасному, что было: все эти концлагеря, истребление евреев, уничтожение детей, пленных, это прикрытие гражданским населением, города наши горели, огромное количество жертв, война такая развязная. Вообще, это люди больные, они с отклонениями. Когда они там и вместе, происходит такая бесовщина.

Если взять того же Гончарова, которого задержали, отмороженного фашиста, который в батальоне «Азов» воевал, у него и Гитлер, и Гиммлер, и бес, и сатана. У него на спине выколота яма, над которой фашисты расстреливают наших патриотов. Это такие снимки, ты когда в музей Великой Отечественной приходил – посмотришь и на всю жизнь запоминаешь. Оно никуда не девается у тебя из твоего сознания, и разделение на хорошее и плохое идет через это. Это все на этом черте выколото. Мы такие гуманные. Он там вены себе вскрыл, когда посадили, а мы его спасли. Он уже не дышал 4 минуты, а его вытянули. И вот он продолжает жить, он там сидит и так далее. Мы гуманные, да. Но если бы мы хоть когда-нибудь, вот хотя бы один день с ними по их правилам, их бы просто не стало. Но и я скажу, что все эти заявления: мы там... Кто не знает, что советская армия, наследница советской армии – это российская армия, что она непобедима? Она непобедима. И вот эти рассуждения: мы там то, мы там это. Этого не может быть априори. Русская армия – она непобедима. Это мы союзники, и наша армия вместе с российской – она непобедима. Но с отморозями такими, которые там находятся, с такими воюет артиллерия, с такими воюет стратегия военная, авиация и все остальное, и так далее. Я думаю, что в ближайшее время его или не будет вообще. И всего его окружения. Или они серьезно пересмотрят все свои вот эти вот глубинные взгляды. Но то, что победа неизбежна, она близка, сомнений в этом абсолютно никаких нет. Потому что каждый нормальный человек этого желает. И каждый из нас готов сделать все, чтобы мы скорее победили фашизм навсегда. Вечно. И если когда-то, получается, даже мы смотрели «Семнадцать мгновений весны». Там есть такой последний разговор Мюллера и Штирлица, что, говорит: мы все делаем, мы придем, мы останемся в тех лозунгах, мы останемся в тех посланиях. И мы маленькие смотрели и говорили: нет, фашизму, нет. Его породили империализм и капитализм. Они его возродили и сейчас на данный момент. И это именно с их подачи все это произросло. Пришли националисты к власти, и они вложили в них и подняли тех лидеров, которые опять развязали в Европе войну. Дай бог, чтобы она была не такая большая, как та, предыдущая. «Практически на протяжении целой недели снимались группы». О ситуации на железной дороге Григорий Азаренок:

На этом фоне, Николай Николаевич, не прекращаются попытки раскачать ситуацию здесь, вплоть до террористических актов. Мы видели задержания у железной дороги, мы слышали четкий посыл Президента: в случае какого-либо сопротивления – ликвидировать этих людей. Об этом откровенно говорится, потому что это квалифицируется как акт терроризма. Вот сейчас внутренние войска сталкиваются с этими проявлениями бандитизма, терроризма?