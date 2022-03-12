«Я горжусь каждым милиционером». Лукашенко поздравил милицию с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые сотрудники милиции, дорогие ветераны, вы посвятили себя благородной миссии – защищать закон и порядок, оберегать спокойствие и сон мирных граждан. Разные были времена. Наша земля и наши ценности не раз испытывались на прочность, но сегодня мы видим красивые ухоженные улицы, людей, которые едут или идут на работу, гуляют с детьми, занимаются спортом. Другими словами – живут с чувством уверенности в собственной безопасности. Сегодня, в 105-й день рождения, я говорю спасибо всем, кто стоял у истоков создания службы, формируя традиции самоотверженного служения закону и людям. Кто противостоял преступности в трудное послереволюционное время и годы Великой Отечественной войны, кто с честью выполнил интернациональный долг в 1980-е и бесстрашно встал на борьбу с криминалитетом в 1990-е. Благодарю всех, кто в наши дни смело и профессионально ответил на новый вызов национальной безопасности. Сегодня, что бы ни происходило, каждый из вас (от рядового до генерала) честно и профессионально делает свою работу. Я горжусь каждым милиционером (патрульным, участковым, опером), каждой службой и каждым руководителем. Знаю, в любую погоду и при любых условиях вы готовы закрыть своей грудью мирных граждан от всякой угрозы. Вы смелые и отважные люди. А главное – достойные преемники наших уважаемых ветеранов. В праздничный день хочу обратиться к родителям, родным и близким всех сотрудников милиции. Сопереживая, беспокоясь и поддерживая своих любимых и родных людей, вы вселяете в них уверенность в собственных силах, помогаете преодолевать трудности и достигать новых вершин профессионального роста. Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание и благополучие. Всему личному составу органов внутренних дел адресую слова признательности за исключительную порядочность и высочайшую ответственность. Берегите свои семьи, учите детей любить Родину. Поменьше вам тревог и бессонных ночей, пусть каждый будет счастлив в мире и согласии. Спасибо вам!

К 105-летию белорусской милиции. Поезд исторической памяти отправился в Брест со столичного вокзала (подробнее здесь).