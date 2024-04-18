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Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину

18 апреля 2024 20:07
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подготовку к Всебелорусскому народному собранию. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Есть кому постоять за землю русскую. Есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за нашу Родину. Я вот два дня наблюдал. Краповый берет. Мощнейшее мероприятие во внутренних войсках. Это культовое, скажем так, мероприятие. Это то, к чему готовятся очень долго. Полгода, год и так далее.

Из восьмидесяти ныне сдающих – вот кто сегодня уже получал – двадцать, по-моему, сдавали третий раз. То есть это на самом деле ад. То есть это физически, вот так просто, спортивно, хорошо подготовленный человек не вынесет это. Надо долго очень готовиться. Это вот иллюстрация к стихам. Там огонь, трубы, подземная, значит, вода. Все это под таким напором инструкторов. Они стреляют над головами. Еще раз огонь, приседания. Они уже умирают, кричат, но им кричат: вперед! Давай! Стрельба. Потом разбить друг другу морды в кровь. Вот такие бои жесткие. Но вот потом они становятся на колени, плачут. Из рук командующего, из рук полковника Лысюка, Героя России, который как раз таки основал это движение краповых беретов, они получают эти краповые береты, плачут, целуют их. Совершенно особая атмосфера. Приезжают ветераны, дети из военно-патриотических клубов. Это такой большой семейный праздник. И у нас есть еще фотографии смотрите на видео.

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину-4



Григорий Азаренок:
Уже сегодня состоялось подведение итогов, вручение краповых беретов. Кстати, я отмечу, что потрясающие в пресс-службе внутренних войск фотографы. Это не профессионалы, а офицеры, которые так любят это делать. Давайте посмотрим. Видно все по лицам. Я как раз, пока идут фотографии, прочту стихотворение. 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться.
И как руда пожертвовать собой.

Вот через эту боль, через эти испытания они становятся такими. И вот змагары там что-то рассказывают. Перефразируя известную фразу: если там полк Калиновского зайдет в Беларусь, то к Минску подойдет там целая дивизия или что… Слушайте, вот эти вот мужики, вы для них ну не просто слизь и грязь, вы для них вот просто… На вас пули жалко тратить, они вас разорвут зубами просто. Вот эти вот мужики, которые за этот флаг, за эти войска, за Главнокомандующего, за Президента они проходят такие чудовищные испытания. Я говорю, их не пройдет суперподготовленный спортсмен. Это надо вот именно вот к этому готовиться. Я под огромным впечатлением.

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину-7

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель Республиканского государственно-общественного объединения «Знание», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы общаемся с этими офицерами и знаем, сколь много для них значат эти экзамены. И действительно, вот когда вы говорите: там сравнивают нашу армию, как бы есть такие оценки. Я не беру этих шапкозакидателей дурацких, Скшипчака, который там расскажет, что в полку Калиновского 5000. Есть оценка. Но вы знаете, говорят: армия подготовленная белорусская, вообще силовые структуры в целом. Но они не воевали. Так в этом наша заслуга.

В этом же колоссальная заслуга Президента, что такого уровня силовые структуры подготовлены, которые ни разу не воевали. С другой стороны, мы видели оценки, которые говорят, пропагандист какой-то: «Сколько у Лукашенко там подготовленных войск?» И они там называют цифры разные. Кто-то говорит: там 15 тысяч, кто-то говорит: несколько десятков тысяч. А они: как столько много?

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# Внутренние войска Беларуси # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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