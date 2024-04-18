Понять, куда двигаться дальше. Почему наступает критический возраст?

Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Чтобы немножко разделять критический возраст, для мужчины – это 40-45 лет. Половина жизни, которая помогает нам, мужчинам, оценить то, что мы сделали за этот промежуток времени, и понять, куда нам двигаться дальше. Для женщины – это возраст 30 лет, когда социальное давление, социальная настройка заставляет женщин выходить замуж и становиться матерями. Есть психологическая граница – если вы уже как будто бы перешли, то никому не нужны, но это совершенно не так.

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