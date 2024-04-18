«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?
Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Семейные отношения, например, в 30 и 50 – есть какое-то различие?
Сергей Уласик, военный пенсионер:
Я не чувствую разницы. Мне кажется, сейчас еще лучше.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Чем лучше?
Сергей Уласик:
Понимание. Хочется мне как мужчине лишний раз уступить женщине. Я всегда был такой нарванный человек, старался отстаивать свою точку, а сейчас не хочу. Я сейчас хочу лучше подчиняться, делать, что хочет моя жена – это от души.
Светлана Метелица, вышла замуж в 54 года:
Например, когда я была замужем в 30 лет, тогда в тот момент я больше строила карьеру – учитель, потом заместитель директора в школе – и больше внимания уделяла работе. Сейчас я могу больше внимания уделить супругу. Дети у меня самостоятельные, поэтому для меня, чем отличается брак в 30 лет и 50, то я больше внимания уделяю.
Юрий Святокум:
Какой вы совет дадите себе 30-летней сейчас?
Светлана Метелица:
Меньше работать, уделять внимание своей семье больше.
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