«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?

Некоторыми выход на пенсию воспринимается как трагедия. Но золотой возраст – это не столько повод для грусти, сколько шанс начать то, на что раньше не было времени. Главное – правильный настрой и пример. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Семейные отношения, например, в 30 и 50 – есть какое-то различие?

Сергей Уласик, военный пенсионер:

Я не чувствую разницы. Мне кажется, сейчас еще лучше. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Чем лучше? Сергей Уласик:

Понимание. Хочется мне как мужчине лишний раз уступить женщине. Я всегда был такой нарванный человек, старался отстаивать свою точку, а сейчас не хочу. Я сейчас хочу лучше подчиняться, делать, что хочет моя жена – это от души.