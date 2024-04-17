Поляков: от Гагарина исходила такая положительная энергетика! Я понимаю, почему весь мир был им покорён

Григорий Азаренок, СТВ:

Не кажется ли вам это закономерным: они изобрели то, что может уничтожить все человечество, а мы наоборот – с мечтой о справедливости, воскресить? Или я уже идеологию немножко – сову на глобус наматываю?

Юрий Поляков, писатель, общественный деятель, председатель совета Национальной ассоциации драматургов:

Нет, действительно, разное было мировоззрение. Ведь не только Федоров, Циолковский футуризмом был заточен на космос. Был еще, кстати, такой замечательный художник, который космистским считается. Чекрыгин молодым умер, под поезд попал. Взять Заболоцкого раннего и позднего, тоже все русский космизм.

Интересно, что в нашей версии соприкосновения цивилизаций у нас всегда речь шла, и в ранней советской фантастике, всегда речь шла о том, чтобы протянуть руку братской помощи, если им там тяжело, если у них, скажем, еще классовое общество, надо помочь в социализм шагнуть. Поделиться тем, что мы умеем. Если же вариант, что мы соприкасаемся с цивилизацией более развитой, то ожидания помощи от них как старших братьев. Вот эта мысль пронизывала.

А западная с самых первых своих вещей, взять того же Уэллса «Война миров». Была уже заложена матрица всей западной фантастики – столкновение враждебных миров. Если кто-то к нам приходит только для того, чтобы нас поработить, поэксплуатировать, то есть они свою модель мира распространяли на возможные межгалактические контакты и так далее. И вся их гуманитарная сфера, которая в конечном счете действительно и движет технотронную сторону нашей жизни, была заточена на то, чтобы быть сильнее. Конфликты были подготовлены. А лучше уничтожить сразу, чтобы своих не потерять.