Поляков: от Гагарина исходила такая положительная энергетика! Я понимаю, почему весь мир был им покорён

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как политические решения Лукашенко находят отклик в литературе. В гостях писатель Юрий Поляков.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как политические решения Лукашенко находят отклик в литературе. В гостях писатель Юрий Поляков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Не кажется ли вам это закономерным: они изобрели то, что может уничтожить все человечество, а мы наоборот – с мечтой о справедливости, воскресить? Или я уже идеологию немножко – сову на глобус наматываю?
Юрий Поляков, писатель, общественный деятель, председатель совета Национальной ассоциации драматургов:
Нет, действительно, разное было мировоззрение. Ведь не только Федоров, Циолковский футуризмом был заточен на космос. Был еще, кстати, такой замечательный художник, который космистским считается. Чекрыгин молодым умер, под поезд попал. Взять Заболоцкого раннего и позднего, тоже все русский космизм.
Интересно, что в нашей версии соприкосновения цивилизаций у нас всегда речь шла, и в ранней советской фантастике, всегда речь шла о том, чтобы протянуть руку братской помощи, если им там тяжело, если у них, скажем, еще классовое общество, надо помочь в социализм шагнуть. Поделиться тем, что мы умеем. Если же вариант, что мы соприкасаемся с цивилизацией более развитой, то ожидания помощи от них как старших братьев. Вот эта мысль пронизывала.
А западная с самых первых своих вещей, взять того же Уэллса «Война миров». Была уже заложена матрица всей западной фантастики – столкновение враждебных миров. Если кто-то к нам приходит только для того, чтобы нас поработить, поэксплуатировать, то есть они свою модель мира распространяли на возможные межгалактические контакты и так далее. И вся их гуманитарная сфера, которая в конечном счете действительно и движет технотронную сторону нашей жизни, была заточена на то, чтобы быть сильнее. Конфликты были подготовлены. А лучше уничтожить сразу, чтобы своих не потерять.
Юрий Поляков:
И до сих пор. Сейчас какой-то фильм американский фантастический смотришь – ничего: ни про дружбу, ни про сотрудничество, только как бы обхитрить и уничтожить. А почему? Что, как? Это очень-очень редко бывает. Аватар начинает брезжить. Чего вперлись к этим аватарам? Ну жили бы они себе и жили мыслящими деревьями. Но это у них редко бывает. А у нас все построено на каком-то братстве. Неважно – межгалактическом, межконтинентальном.
Я думаю, что совершенно не случайно первым человеком в космосе оказался Гагарин. Я не думаю, что у нас тогда были специальные службы физиономистов, которые отбирали по внешности. Они все, кстати, симпатичные были, вот эти космонавты. Я помню первые фотографии, которые хорошо запомнились. Потом они, конечно, начали уже друг на друга накладываться, но первую десятку я помню очень отчетливо. Это действительно люди с очень приятными, запоминающимися, дружелюбными лицами. Но даже на этом фоне Гагарин был выдающимся. У него было настолько располагающее к себе лицо, настолько обезоруживающая, дружественная улыбка. От него исходила положительная энергетика. Я понимаю, почему весь мир был им покорен. Прежде всего потому что он действительно излучал доброту, дружелюбие и так далее.
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