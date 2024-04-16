«А кто против примирения?» Гайдукевич и Азарёнок ответили беглым, которые хотят нас обмануть

Григорий Азаренок, СТВ: Тактика, стратегия беглых и то, как они смотрят на наших госуправленцев, чего они ждут. Какой посыл они посылают нашим госуправленцам? Посмотрите – Лукашенко вас заставляет работать, он вас турбуе постоянно. «А мы же добрые, мы же примиряться хотим. Уберите Азаренка, Муковозчика, самое главное – Президента, Гайдукевича и так далее...» А вы вот хорошие, которые сидите тихонько.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы же это все проходили, помним. Они хотят Горбачева – дайте нам опять «Горби»! Чтобы он вышел опять, сказал: демократия, свобода, давайте – перестройка, сейчас все примиримся. А в это время коррупция, бандитизм, продажа страны. Мы это проходили, помним! Кто не помнит, надо напоминать, что это было уже. И больше мы не должны этого допустить.

Второй момент – что значит примирение? А кто против примирения? Давно в стране примирение есть. Они хотят сжигать, террористов и экстремистов финансировать. Это мразь, предатель! Военный, который предал белорусскую армию, советскую армию предал, который поддерживает терроризм, экстремизм. Эта скотина – его можно какой-то фигурой назвать? Да он если ступит на белорусскую землю, его офицеры, солдаты разорвут, как скотину! Я лично бы ему морду набил. Это трус, подонок и мерзавец! Трусливый, сидящий в Польше, боящийся всего на свете. И это не офицер, это мразь, который не имеет права называть себя офицером. Его давно лишили всего. И они хотят, чтобы с этим когда-то примирялись? При чем здесь Азаренок, при чем здесь Муковозчик? С вами, мразями, никто примиряться не будет. Вы страну хотите уничтожить!

Читайте также:

Олег Гайдукевич: любые попытки внедрить западную идеологию в сфере семьи – это всё предательство Беларуси

Рачиловский: любой бчбшник найдет, за что сказать нашему Президенту спасибо

Дзермант: Запад рассматривает вполне вероятной морскую блокаду Калининграда – это casus belli