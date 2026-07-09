Прямой эфир

Новости по тегу #Внутренние войска Беларуси

В Минском районе завершился IV сбор воспитанников военно-патриотических клубов
09 июля 2026 14:03

В Минском районе завершился IV сбор воспитанников военно-патриотических клубов

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов
30 мая 2026 18:37

В Минске чествовали лучших учащихся и членов военно-патриотических клубов

Под Минском наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов
30 мая 2026 13:51

Под Минском наградили лучших учащихся, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов

Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск
28 мая 2026 10:17

Формирование характера и силы духа – рассказываем о начальной военной подготовке новобранцев внутренних войск

«Передача опыта происходит постоянно» – о преемственности поколений поговорили с подполковником внутренних войск
20 февраля 2026 14:47

«Передача опыта происходит постоянно» – о преемственности поколений поговорили с подполковником внутренних войск

Трамплин на будущее – о перспективах службы в подразделении специального назначения рассказал депутат Мингорсовета
20 февраля 2026 14:33

Трамплин на будущее – о перспективах службы в подразделении специального назначения рассказал депутат Мингорсовета

Торжественная присяга прошла во внутренних войсках МВД
15 ноября 2025 11:13

Торжественная присяга прошла во внутренних войсках МВД

Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту
17 мая 2025 11:05

Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину
18 апреля 2024 20:07

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником
18 марта 2024 07:37

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником

16 марта – день сотрудников ОБЭП. Узнали об интересных случаях в работе управления
16 марта 2024 12:24

16 марта – день сотрудников ОБЭП. Узнали об интересных случаях в работе управления

Лучших солдат срочной службы внутренних войск поощрили трёхсуточными увольнениями
15 марта 2024 11:01

Лучших солдат срочной службы внутренних войск поощрили трёхсуточными увольнениями