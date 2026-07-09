Новости по тегу #Внутренние войска Беларуси

Позади у подростков – дни интенсивных тренировок, полевой быт и строгая дисциплина, которые они выдержали с честью.
В учебном центре внутренних войск под Минском 30 мая собралась большая команда молодых патриотов со всей страны. Здесь чествовали лучших воспитанников, выпускников и инструкторов военно-патриотических клубов.
Разделить с ними радость приехали представители власти, бизнеса и общественные деятели – всего событие собрало более сотни участников.
Мы офицеры тщательно стараемся дать весь материал. Хотим научить максимально в сжатые сроки. Даем все для проведения нормальных тренировок.
Наши ветераны передают опыт, делятся своими знаниями. Рассказывают особенно военнослужащим срочной службы, с чем они могут столкнуться при выполнении тех или иных служебно-боевых задач.
«Для них является гордостью попасть служить в подразделение специального назначение внутренних войск и в подразделение внутренних войск».
Более 1 200 новобранцев произнесли слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу.
«Мы укомплектованы более чем на 100%. Пришло очень хорошее молодое пополнение, креативные парни с хорошим чувством юмора, с хорошим образованием, отличные спортсмены».
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