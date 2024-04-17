Григорий Азаренок, СТВ:

Расскажите, что такое было в советское время День космонавтики, полет Гагарина и так далее?

Юрий Поляков, писатель, общественный деятель, председатель совета Национальной ассоциации драматургов:

Конечно, это было событие грандиозное. Я его хорошо помню, мне тогда было около 7 лет. Я помню, как это все обсуждалось. Мы тогда жили в заводском общежитии. На больших коммунальных кухнях обсуждалось, причем по-разному обсуждалось. Кто-то говорил, что, мол, человек в космосе. Были еще такие старорежимные старушки, говорили: «Наверное, Бога видел, когда летал». В свое время даже Хрущев пошутил на эту тему, что у нас Гагарин был в космосе, но Бога там не видел.

Сам я не был, но помню, по телевизору показывали Ленинский проспект, который стал трассой, по которой он ехал в Кремль, стояли толпы народа, забрасывали эту машину цветами, в открытой машине ехал. Это было, конечно, грандиозное событие, что именно советский человек впервые в космосе.