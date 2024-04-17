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«Событие грандиозное». Как жители СССР восприняли полёт Гагарина – воспоминания писателя Полякова

17 апреля 2024 18:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как политические решения Лукашенко находят отклик в литературе. В гостях писатель Юрий Поляков.

«Событие грандиозное». Как жители СССР восприняли полёт Гагарина – воспоминания писателя Полякова-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Расскажите, что такое было в советское время День космонавтики, полет Гагарина и так далее?

Юрий Поляков, писатель, общественный деятель, председатель совета Национальной ассоциации драматургов:
Конечно, это было событие грандиозное. Я его хорошо помню, мне тогда было около 7 лет. Я помню, как это все обсуждалось. Мы тогда жили в заводском общежитии. На больших коммунальных кухнях обсуждалось, причем по-разному обсуждалось. Кто-то говорил, что, мол, человек в космосе. Были еще такие старорежимные старушки, говорили: «Наверное, Бога видел, когда летал». В свое время даже Хрущев пошутил на эту тему, что у нас Гагарин был в космосе, но Бога там не видел.

Сам я не был, но помню, по телевизору показывали Ленинский проспект, который стал трассой, по которой он ехал в Кремль, стояли толпы народа, забрасывали эту машину цветами, в открытой машине ехал. Это было, конечно, грандиозное событие, что именно советский человек впервые в космосе.

«Событие грандиозное». Как жители СССР восприняли полёт Гагарина – воспоминания писателя Полякова-4

И надо сказать, что действительно, эти годы – 1960-е – это был период пика советского проекта, такого единения. И действительно, уже тогда у нас определялись разные направления: почвенники, сторонники советского пути, буржуазные либералы, из которых потом все наши перестройщики вышли. Интересно, что эти либеральные буржуины, как правило, работали исключительно в советских органах, вроде Гайдара. В журнале «Коммунизм», в газете «Правда», в пражском филиале журнала «Проблемы мира и социализма». Вот они оттуда вышли. На этом сходились все, что мы впервые в космосе, мы вырвались вперед. И это было действительно грандиозное событие, которое я помню до сих пор, хотя прошло уже более 60 лет.

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# Космос # общество # Юрий Гагарин # Григорий Азарёнок # Юрий Поляков

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