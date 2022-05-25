Азарёнок о визите Дуды в Украину: «Всё встало на свои места – пан приехал к холопам»

Новости Беларуси. Встречу президентов Беларуси и России уже второй день обсуждают эксперты и политологи. Не воздержались от комментариев и западные аналитики, а некоторые СМИ традиционно выпустили порцию фейков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О содержании и смыслах сочинской встречи – в рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Все встало на свои места. Пан приехал к холопам. Его встречали как хозяина. Те, кто больше всего всегда орал про незалежність, просто пресмыкались перед начальником, который их же считает за быдло. И они приняли законы. Теперь ляхи без гражданства могут занимать должности, землю. Хорошо, что официально не прописали разрешение насиловать гарнiх дівчін и пороть на конюшнях парубков. Официально узаконено новое осадничество. Но ненасытному пшепаньству и этого мало. Уже были сообщения о польских батальонах в Донбассе. Из штанов паны вылазят, так хочется безумному, сумасшедшему старику Качиньскому на новые карты посмотреть – с польскими флажками на украинских и белорусских землях. Напоминаю белорусскую классику – будет панство без Варшавы, если рыпнитесь. Не раз говорилось: мы будем вести активную оборону. У нас много есть того, что долетает до столицы гиены Европы. Никто церемонится не будет. Лукашенко обеспокоен планами НАТО и Польши забрать Западную Украину. Подробнее здесь. Тем временем змагары окончательно превратились в отребье.

– Украина имеет все права юридические нанести удар прежде всего по резиденции того человека, который за это несет ответственность. Основная точка, мы знаем, где она находится. Она во Дворце Независимости находится. Основная точка, из которой исходит угроза Украине. – Я лично точно не против, но пока наше политическое руководство считает, что это временно нецелесообразно. Мы до этого дойдем. Мы выстрелим из пушки, вместо ядра будет Цепкало, жена только спасибо скажет. Они думали, что мы рухнем, что сдадимся, что взорвемся после их осады. Они весь мир нагнули под себя, выстроили в ряд, выпороли плеткой и повели в новый захватнический поход против России. А сделали нас только сильнее. Сейчас ехидно ухмыляются. Ха-ха – все земное могущество с нами, а с вами никого нет. Не рано ли собака похваляешься? У России два союзника: Беларусь и Господь Бог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь у нас проблем немало, но мы выстоим, будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое, рано или поздно мы все равно победим. Когда наши президенты встречаются, сумасшедшее безумство начинается на Западе. Старый дряхлый сатанист Сорос грозит миру третьей мировой войной. Но Сорос уже по шею в могиле. И дело его, весь его глобальный проект, тоже. А у нас есть будущее. Устами младенца глаголет истина.