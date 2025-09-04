Рачков: ШОС становится серьёзным дипломатическим игроком глобального уровня

Он стал крупнейшим в истории Организации и не являлся просто дипломатической встречей, а был нацелен на конкретные шаги, что в условиях быстро и кардинально меняющихся международных отношений крайне важно.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эта организация уже становится серьезным дипломатическим игроком глобального уровня. Она охватывает более 26 стран, более 50 сфер сотрудничества с общей экономикой порядка 30 триллионов долларов. Поэтому мы видим и те решения, которые приняты в Китае, – они способствуют укреплению этой организации, ее политического и международного имиджа. Но и в отличие от БРИКС, которое является межгосударственным объединением, Шанхайская организация сотрудничества является региональной международной организацией со своей структурой, со своими институтами, которые позволяют не только в ходе саммитов принимать решения, но и эти институты отвечают за реализацию принятых главами государств решений в ходе подобных саммитов.

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