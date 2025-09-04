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В Индии внедорожник въехал в религиозную процессию – есть жертвы

04 сентября 2025 08:27
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Чрезвычайное происшествие в Индии. В городе Джашпур внедорожник на полной скорости въехал в религиозную процессию. В результате инцидента погибли три человека, еще 26 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии внедорожник въехал в религиозную процессию – есть жертвы-2

Не исключено, что количество жертв может вырасти, так как 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После того как машина остановилась, разъяренная толпа вытащила водителя и устроила над ним самосуд. Прибывшей на место ЧП полиции пришлось отбивать водителя у разгневанных горожан. Мужчина в бессознательном состоянии был отправлен в больницу. Полиция подозревает, что он мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Причины трагедии устанавливаются. 

# Индия # Аварии в Индии

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