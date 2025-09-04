Трамп пообещал не сокращать военный контингент США в Польше

США не будут сокращать свой воинский контингент в Польше. Об этом заявил Дональд Трамп, принимая Кароля Навроцкого. Более того, если Варшава захочет, американское военное присутствие в Польше может быть даже увеличено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский лидер приехал в Вашингтон не столько для обсуждения двусторонних отношений, сколько для того, чтобы добиться от Вашингтона гарантий безопасности. В Варшаве были очень напуганы тем, что Пентагон решил вывести своих военнослужащих с авиабазы «Ясенка» на западе страны, где они дислоцировались три года. В качестве аргумента польский президент сообщил, что его страна не пожалеет денег на содержание американского контингента. И, похоже, убедил Трампа.

Дональд Трамп, президент США:

Да, наши солдаты останутся в Польше. Мы никогда не рассматривали возможность вывода оттуда наших войск. Мы полностью поддерживаем Польшу и поможем ей защитить себя. Если что, мы направим еще больше военных, если польские власти этого захотят.

Навроцкий еще раз напомнил американскому коллеге, что траты на оборону составили 4,7 % ВВП – больше других участниц НАТО. Напомним, сейчас в Польше размещаются около 10 тысяч американских солдат.