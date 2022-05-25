Председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»: мы должны быть ярче, в меру агрессивнее

Новости Беларуси. Пост председателя столичного подразделения общественного объединения «Белая Русь» заняла Наталья Воронова. До избрания она возглавляла Центральную районную организацию Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо смены руководства, во время конференции городской организации подвели итоги деятельности. Работа проведена колоссальная. Пандемия и общественно-политическая ситуация стали триггерами для десятков акций. Активисты оказали помощь врачам, поддержали беженцев на белорусско-польской границе, а также украинцев. Запланировано и немало других проектов, уже с новым председателем.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Сегодня мы должны быть ярче, сегодня мы должны быть динамичнее, в меру агрессивнее. Конечно же, завоевывать информационное пространство. Потому что, как мы сейчас сами прекрасно понимаем, именно там ведется война, военные действия. Мы должны работать на опережение, продолжать информационно-разъяснительную работу. Членство в «Белой Руси», а сегодня Минская городская организация насчитывает более 40 тысяч человек, не должно быть формальным. «Белая Русь» должна стать центром для реализации общественных инициатив. Ольга Чемоданова: основная задача «Белой Руси» – работа с населением, с трудовыми коллективами. Подробнее здесь.

Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня граждане все больше и больше воспринимают государство не как указующую силу, а как партнера, с которым они хотят совместно решать свои проблемы. И в этом смысле граждане ждут от государства диалога. Общественные объединения могут стать в этом смысле посредниками во взаимодействии государства и гражданского общества, отдельных граждан. Они могут аккумулировать предложения людей и доводить их до государства, разъяснять людям, проводить информационно-просветительскую работу относительно тех задач, которые ставит государство перед обществом.