Ольга Чемоданова: основная задача «Белой Руси» – работа с населением, с трудовыми коллективами

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сегодня в принципе роль общественных организаций, объединений для города, да и для страны в целом, очень значима. И самое главное – что в этих организациях работают люди, которые действительно делают все, чтобы консолидировать общество. Чтобы сегодня работать всем вместе, быть в центре внимания всех тех событий, которые происходят в нашей стране, за пределами нашей страны. Основная задача «Белой Руси», конечно, работа с населением, с трудовыми коллективами.