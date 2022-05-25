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Ольга Чемоданова: основная задача «Белой Руси» – работа с населением, с трудовыми коллективами

25 мая 2022 18:35
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Новости Беларуси. Пост председателя столичного подразделения общественного объединения «Белая Русь» заняла Наталья Воронова. До избрания она возглавляла Центральную районную организацию Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»: мы должны быть ярче, в меру агрессивнее. Подробнее здесь.

Ольга Чемоданова: основная задача «Белой Руси» – работа с населением, с трудовыми коллективами-1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Сегодня в принципе роль общественных организаций, объединений для города, да и для страны в целом, очень значима. И самое главное – что в этих организациях работают люди, которые действительно делают все, чтобы консолидировать общество. Чтобы сегодня работать всем вместе, быть в центре внимания всех тех событий, которые происходят в нашей стране, за пределами нашей страны. Основная задача «Белой Руси», конечно, работа с населением, с трудовыми коллективами.

# Белая Русь # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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