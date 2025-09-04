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Колумбийские наемники по ошибке атаковали десант ВСУ в Сумской области

04 сентября 2025 08:13
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Колумбийские наемники по ошибке атаковали десант ВСУ в Сумской области-0

В окрестностях села Садки Сумской области наемники из Колумбии по ошибке ввязались в бой с украинской 80-й десантно-штурмовой бригадой, которая занималась обустройством позиций. Об этом пишет РИА Новости.

По информации российских силовых структур, украинская сторона понесла потери.

Ранее МИД Колумбии уже признал участие своих граждан в украинском конфликте, а глава государства Густаво Петро предложил подключиться к международной конвенции о запрете наемничества.

Минобороны России утверждает, что иностранные боевики служат Киеву расходным материалом, и заявляет о намерении продолжить их ликвидацию.

Фото: pixabay

# Армия

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