В окрестностях села Садки Сумской области наемники из Колумбии по ошибке ввязались в бой с украинской 80-й десантно-штурмовой бригадой, которая занималась обустройством позиций. Об этом пишет РИА Новости.

По информации российских силовых структур, украинская сторона понесла потери.

Ранее МИД Колумбии уже признал участие своих граждан в украинском конфликте, а глава государства Густаво Петро предложил подключиться к международной конвенции о запрете наемничества.

Минобороны России утверждает, что иностранные боевики служат Киеву расходным материалом, и заявляет о намерении продолжить их ликвидацию.

Фото: pixabay