В настоящее время рассматривается сценарий временной заморозки конфликта в Украине по примеру Корейской войны. Такой вариант, по мнению западных аналитиков, позволяет сохранить законные претензии Киева на потерянные территории и дать время на военно-политические приготовления. Это не рассматривается как капитуляция, а скорее как тактическая пауза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Ранее обсуждались два возможных варианта окончания конфликта, оба предполагают отказ Украины от части своих территориальных претензий. При этом подчеркивалось, что такое решение может напоминать ситуацию с Южной Кореей, которая с 1953 года находится под международной защитой.

Российский же президент Владимир Путин подтвердил незыблемость условий Москвы, заявив, что РФ готова ждать, если Киев не будет готов к переговорам. Он также подчеркнул важность установления прочного мира без каких-либо временных рамок.

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