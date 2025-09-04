Бдительный водитель догадался о мошеннической схеме и вернул деньги потерпевшей

Бдительный водитель оставил мошенников без денег. Мужчине из службы доставки в Минске поступил заказ с иностранного номера. Прибыв по адресу, пожилая женщина передала водителю сумку и сказала, что «посылку» встретят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таксиста насторожило, что женщина нервничала, а когда он увидел конечную точку маршрута в лесополосе, понял, что его пытаются втянуть в мошенническую схему. Он написал в службу поддержки и решил вернуться к отправительнице.

Сергей Кухарчик, заместитель начальника отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска:

В милицию обратилась 82-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенничества по схеме «Алло, мама». Она думала, что ее дочь за границей стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и ради ее освобождения от уголовной ответственности согласилась отдать 45 тысяч рублей. Пенсионерка также сообщила, что запомнила регистрационный знак машины, на которой за деньгами приезжал курьер.

Благодаря этой информации в милиции оперативно установили личность водителя и выяснили, что он догадался о том, что произошло, и уже возвращается с деньгами к потерпевшей. По данному факту проводится проверка. Правоохранители призывают граждан быть внимательными.